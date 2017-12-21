"Yurtdışından gelen kullanılmış kitaptan 46 TL gümrük vergisi alınıyor, bu ülkede nasıl bilim yapılacak?"

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Yılmaz Esmer, yurtdışından gelen mesleki kitaplar için alınan gümrük vergisine dikkat çekti. Esmer, vergilerin yüksekliğinin Türkiye'deki bilimsel üretimin önünde de engel olduğunu belirtti.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Esmer, "Ülkemizde, dışarıdan ısmarladığınız bir adet mesleki kitaba bile gümrük vergisi alınıyor. Akademik konumla ilgili, üstelik kullanılmış bir kitaba 46 TL gümrük ödedim. Bu ülkede nasıl bilim yapılacak?” ifadelerini kullandı.