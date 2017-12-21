T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Yurtdışından gelen kullanılmış kitaptan 46 TL gümrük vergisi alınıyor, bu ülkede nasıl bilim yapılacak?"

“Öğrenciler, genç akademisyenler kolay kitap okusunlar; ülkede bilim gelişsin”

21 Aralık 2017 21:06

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Yılmaz Esmer, yurtdışından gelen mesleki kitaplar için alınan gümrük vergisine dikkat çekti. Esmer, vergilerin yüksekliğinin Türkiye'deki bilimsel üretimin önünde de engel olduğunu belirtti.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Esmer, "Ülkemizde, dışarıdan ısmarladığınız bir adet mesleki kitaba bile gümrük vergisi alınıyor. Akademik konumla ilgili, üstelik kullanılmış bir kitaba 46 TL gümrük ödedim. Bu ülkede nasıl bilim yapılacak?” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

yılmaz esmerkitapakademibilimgümrük vergisi
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-12-21T21:06:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/yurtdisindan-gelen-kullanilmis-kitaptan-46-tl-gumruk-vergisi-aliniyor-bu-ulkede-nasil-bilim-yapilacak,517880","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/yurtdisindan-gelen-kullanilmis-kitaptan-46-tl-gumruk-vergisi-aliniyor-bu-ulkede-nasil-bilim-yapilacak,517880"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24