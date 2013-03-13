Yurtdışındaki Türk çocuklara ve ailelerine hukuki yardım verilecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında 'aile müşavirleri, aile ve sosyal politikalar müşavirlik ataşeliklerinin kurulması için talimat verdiğini belirterek, 'Konsolosluklarımızın olduğu her ülkede bir ataşemiz olacak. Başbakanımızın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin kanun değişikliği için çalışma başlattı' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yurtdışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak düzenlediği eğitim programına katıldı. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarının yaşadığı hukuki problemleri çözmek için hukuk müşavirlerinin atandığını belirten Bozdağ, bazı ülkelere hukuk müşavirlerinin atandığını ve diğer ülkelere de hukuk müşavirlerinin atanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını sorunlarına değinen Bozdağ, hukuk müşavirleri atamasının ardından bir adım daha atacaklarının müjdesi verdi. Bozdağ, 'Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşuldu, Sayın Başbakanımız talimatını verdi. Yurtdışında 'aile müşavirleri, aile ve sosyal politikalar müşavirlik ataşelikleri' oluşturacağız. Konsolosluklarımızın olduğu her ülkede ataşelerimiz olacak' dedi.

Ataşelerin görevinin yurtdışında yaşayan Türk ailelerinin karşılaştıkları sorunlar olduğu zaman hem ailelerle ilgili hem de sosyal konularla ilgili yardımcı olacağını vurgulayan Bozdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in kanun değişikliği için çalışmaları başlattığının altını çizdi.