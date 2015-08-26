Yurtdışındaki seçmenlerin oy kullanma tarihi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgiye göre bu seçim için de yurtdışında oy kullanılacak. Oy

verme günleri ülkelere göre farklılık gösterse de yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme

işlemi 8 Ekim'de başlayacak, 18 gün sürecek. Türk vatandaşı seçmenler randevu almaksızın

bulundukları ülke için belirlenen günlerde oy kullanabilecek. Yurt dışında oy verme işlemi 25

Ekim'de sona erecek. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 1 Kasım'a kadar devam

edecek.

Oylar, tıpkı 7 Haziran'daki seçimde olduğu gibi, kullanıldıkları ülkelerden uçak veya diplomatik

kuryeyle Türkiye'ye gönderilecek. 1 Kasım'da Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının

ardından açılıp sayılacak.

7 Haziran seçimlerinde yurtdışında yaşayan seçmenler 8-31 Mayıs tarihleri arasında 54 ülke

ve 112 temsilcilikte oy kullanmıştı. Yurt dışındaki 3 milyona yakın seçmenden 931 bin 465'i

sandık başına gitmişti. Gümrüklerde oy veren vatandaşlarla bu sayı 1 milyon 34 bin 917 olarak

kayıtlara geçirilmişti.