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Dünya
Deutsche Welle

Yurtdışındaki seçmenlerin oy kullanma tarihi belli oldu

Türkiye'de 1 Kasım'da yapılacak seçimler için yurtdışında yaşayan seçmenler 8-25 Ekim tarihleri arasında oy kullanacak.

26 Ağustos 2015 22:07

Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgiye göre bu seçim için de yurtdışında oy kullanılacak. Oy
verme günleri ülkelere göre farklılık gösterse de yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme
işlemi 8 Ekim'de başlayacak, 18 gün sürecek. Türk vatandaşı seçmenler randevu almaksızın
bulundukları ülke için belirlenen günlerde oy kullanabilecek. Yurt dışında oy verme işlemi 25
Ekim'de sona erecek. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 1 Kasım'a kadar devam
edecek.

Oylar, tıpkı 7 Haziran'daki seçimde olduğu gibi, kullanıldıkları ülkelerden uçak veya diplomatik
kuryeyle Türkiye'ye gönderilecek. 1 Kasım'da Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının
ardından açılıp sayılacak.

7 Haziran seçimlerinde yurtdışında yaşayan seçmenler 8-31 Mayıs tarihleri arasında 54 ülke
ve 112 temsilcilikte oy kullanmıştı. Yurt dışındaki 3 milyona yakın seçmenden 931 bin 465'i
sandık başına gitmişti. Gümrüklerde oy veren vatandaşlarla bu sayı 1 milyon 34 bin 917 olarak
kayıtlara geçirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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