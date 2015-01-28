'Yurtdışındaki cemaat okulları ajansa bağlanacak'

Hükümetin, cemaat okullarının Türkiye'de kurulacak özel hukuk tüzelkişiliğini taşıyan bir vakfa devredilmesi formülü üzerinde çalışıldığı iddia edildi. "Türkiye Eğitim Ajansı' adı altında kurulacak vakfa bağlı faaliyet gösterecek okullara Türkiye'den "gönüllü" öğretmen ataması yapılacağı belirtiliyor. Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, finansmanı ise TİKA sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurtdışındaki cemaat okullarının kapatılmasına ilişkin düzenlemenin tamamlandığını açıklamasının ardından önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu’nda, ağustos ayından beri sürdüğü belirtilen çalışmaların sunumunu yaptı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın henüz tamamlanmadığını, bir sonraki kurul toplantısında tekrar gündeme geleceğini bildirdiği düzenleme ile Türkiye’nin yaklaşık 160 ülkedeki cemaat okullarının Milli Eğitim Bakanlığı veya büyükelçilikler bünyesinde değil, AKP hükümetine yakın bir vakıf çatısı altında toplamak istenildiği öğrenildi.

Buna göre seçimden önce çıkarılması beklenen yasal düzenleme ile vakıf statüsünde, yani özel hukuk tüzelkişiliğini taşıyan, Türkiye Eğitim Ajansı’nın kurulacağı belirtiliyor. Türkiye Eğitim Ajansı’nın yapısı için ise Yunus Emre Enstitüsü örnek gösteriliyor.

2007 tarihli özel bir yasa ile vakıf olarak kurulan ve Türkiye’deki Türk Amerikan Derneği, Alman Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür Derneği gibi yurtdışındaki yaklaşık 35 merkezde Türkçe eğitimi veren Yunus Emre Enstitüsü’nün yönetim yapısı hükümete yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Yurtdışındaki Cemaat okullarının devredileceği söylenen Türkiye Eğitim Ajansı’na örnek olarak gösterilen Yunus Emre Enstitüsü’nün hükümete olan söz konusu yakınlığı, kuruluş yasası ile kuruluyor. Kurucu mütevelli heyeti üyeleri eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan oluşuyor.

Kurucu mütevelli heyetine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onursal başkanlık etmesi ise dikkat çekiyor. Enstitünün mütevelli heyeti başkanlığını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkan yardımcılığını ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yapıyor. Heyette, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in adı geçiyor.

Devralınmazsa yeni okul formülü

Türkiye Eğitim Ajansı’nın yurtdışındaki eğitimin tamamını üstleneceği belirtiliyor. Cemaat okulları olarak bilinen, bir şirket veya dernek üzerinden finanse edilen okulların, faaliyet gösterdiği ülkenin hukuki yapısına göre Türkiye Eğitim Ajansı tarafından devralınması veya satın alınması düşünülüyor. Hukuki yapının satın alınması veya devralınmasının hukuken mümkün olmadığı durumlarda da ajansın yeni okul yapması planlanıyor.

Türkiye Eğitim Ajansı’nın şirket veya derneklere bağlı cemaat okullarının devir veya satın alınması, yeni okulların açılması ve öğretmen istihdamı için gerekli finansmanı TİKA üzerinden sağlayacağı dile getiriliyor.