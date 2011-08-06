Yurtdışındaki 2 general Balyoz'a nasıl dahil oldu?

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Balyoz davasındaki belgelerde isimleri geçen generallerin bazı suçları işledikleri atfedilen tarihlerde yurtdışında olduklarını söyledi. Ergin, ikinci iddianamenin 8 numaralı sanığı Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın Amerika'da ve 7 numaralı sanık Diyarbakır’da görevli 2’nci Taktik Hava Komutan Yardımcısı Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın İngiltere'de görevli olduklarını söyledi.



Sedat Ergin'in "ABD ve İngiltere’den Balyoz’a katılmak" başlığıyla yayımlanan (6 Ağustos 2011) yazısı şöyle:

ABD ve İngiltere’den Balyoz’a katılmak



İkinci Balyoz iddianamesinin ek klasörleri arasında dolaşırken, bazı ifadeler dikkatime takıldı.



Bu ifadeler ve Savcılığa verilen destekleyici belgeler, ikinci Balyoz iddianamesi çerçevesinde Hasdal’da tutuklu bulunan ya da haklarında yakalama kararı olan bazı Havacı generallerin kendilerine bazı suçları işledikleri atfedilen tarihlerde aslında yurtdışında olduklarını gösteriyor.

AK Parti milletvekili havacı paşayken



Konuyu açıklayabilmek için önce ikinci iddianamenin 8 numaralı sanığı Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş’ın dosyasıyla yola çıkalım. Ek klasörlere, Tümgeneral Taş’ın yaklaşık 3 sayfa tutan aldığı takdir belgeleri ve üstün başarı ödüllerinin dökümü de konmuş. İlginçtir ki, bugün AK Parti İstanbul Milletvekili olan emekli Hava Tümgeneral Şirin Ünal da 12 Kasım 2002-31 Temmuz 2003 tarihleri arasında 4’üncü Ana Jet Üssü (Ankara-Mürted) Komutanı olarak kendisine tam 5 kez takdir belgesi vermiş.



Taş, 2005 YAŞ’ın tuğgeneralliğe birinci sırada terfi etmiş, 2009 YAŞ’ında da tümgeneralliğe yine birinci sırada çıkmış.



İddianamede Taş’a atfedilen suçlamalar her ikisi de ıslak imza taşımayan iki word belgesine dayandırılıyor. Bu belgelerden biri, o tarihte Kurmay Albay olan Taş’ın darbe planları çerçevesinde hazırlayıp o tarihteki Tümgeneral Bilgin Balanlı’ya gönderdiği ileri sürülen “Teklif” isimli bir belge. Bu belgeyi son kez kaydeden kişi o tarihte Kurmay Yarbay olan Mehmet Eldem.



2 Mayıs 2011 tarihli Emniyet inceleme tutanağına göre, bu belge İsmail Taş isimli kullanıcı tarafından 25 Mart 2003 tarihinde oluşturulmuş, 6 Kasım 2003 tarihinde de Mehmet Eldem tarafından son kez kaydedilmiştir.

Sanık: Ben o sırada İngiltere'deydim



27 Mayıs 2011 tarihli Savcılık ifadesinde, Mehmet Eldem’in “Ben böyle bir belge hazırlamadım, görmedim. Bilgisayara da son kaydeden değilim. Zira son kaydetme tarihi olan 6 Kasım 2003 tarihinde Türkiye’de değildim. 2003 Haziran’ında çıktım, 2004 Temmuz’unda ülkeye döndüm. Bu arada İngiltere’deydim. Dolayısıyla son kez benim tarafımdan kaydedilmesi mümkün değildir” dediğini okuyoruz.



Eldem, bu süre içinde İngiltere’deki Savunma Koleji’nde kurmaylık eğitimi görmüştür. Eldem, mahkemeye 15 Haziran 2004 tarihinde Ankara Esenboğa sınır kapısından çıkış yaparak ayrıldığını ve 30 Temmuz 2004 tarihinde dönüş yaptığını ve geçen süre içinde Türkiye’ye hiç gelmediğini kanıtlayan belgeler de sunmuştur.



Bu olguları belgeleriyle ortaya koyması, Hava Kuvvetleri Personel Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mehmet Eldem’in 4 Temmuz 2011 tarihinde 19 numaralı sanık olarak özel yetkili mahkeme tarafından tutuklanmasını önlemeye yetmemiştir. Aynı belgede adı geçen Tümgeneral İsmail Taş, daha önce 2 Haziran 2011 tarihinde tutuklanmıştır.

Diğer sanık: Ben de ABD’deydim



Son dalgada hakkında yakalama kararı çıkarılan Diyarbakır’da görevli 2’nci Taktik Hava Komutan Yardımcısı Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın durumu da benzerlik gösteriyor.



İddianameye göre, 7 numaralı sanık Karataş’a yöneltilen üç suçlamadan biri, Oraj darbe planı içinde görev aldıktan sonra “ihtimalat planı kapsamında kendisindeki mevcut bilgi ve belgeleri Kasım 2003 tarihi itibarıyla Göngör Kurubaş’a teslim etmesidir.”



(21 numaralı sanık Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Tümgeneral Güngör Kurubaş 4 Temmuz tarihinde tutuklanmıştır.)



Savcılık, bu iddiasını Güngör Kurubaş’ın hazırladığını ileri sürdüğü “devirteslim.doc” isimli bir word dosyasına dayandırıyor. O tarihte Karataş tuğgeneral, Kurubaş ise kurmay albay rütbesindedir.



Karataş, 27 Mayıs 2011 tarihli Savcılık ifadesinde, belgeleri Kurubaş’a devrettiği ileri sürülen “Kasım 2003” tarihinde Türkiye’de olmadığını belirtiyor. Karataş, o tarihte Türkiye’nin Washington’daki hava ataşesi olarak görev yapmaktadır. Karataş, ifadesinde şöyle diyor:



“Ben 2001-2003 yılları arasında Bandırma’daki 6 ana jet üs komutanlığında harekât komutanı olarak görev yaptım. 15 Ağustos’ta Bandırma’dan ayrıldım ve 25 Ağustos’ta Amerika’ya gittim. 25 Ağustos tarihinden döndüğüm 4 Eylül 2005 tarihine kadar Türkiye’ye hiç giriş yapmadım. Dolayısıyla devir teslimle ilgili belgeyi teslim etmedim.”





Kurubaş, Bandırma Hava Üssü’nde Karataş’ın halefi olmuştur ama aralarında devir teslim gerçekleşmemiştir.



Devirteslim.doc belgesinin 18 Kasım 2003 tarihinde oluşturulduğu anlaşılıyor. Avukatı Ali Fahir Kayacan’ın verdiği bilgiye göre, Karataş’ın Savcıya verdiği fotoğraflardan biri kendisini 20 Kasım 2003 tarihinde askeri ataşe olarak Pentagon’da dönemin Savunma Bakanlığı Siyasi Müsteşarı Paul Wolfowitz’le birlikte gösteriyor. Karataş, 30 Ağustos 2003 tarihli fotoğrafta ise yine Wolfowitz’le birlikte görülüyor. Bu kez mekân Türk Büyükelçiliği. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması var Büyükelçilik’te.





(Geçenlerde geçirdiği ameliyat nedeniyle raporlu olan Tümgeneral Karataş, son YAŞ toplantısında 1 yıl süre uzatımı aldı.)



