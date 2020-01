Yurtdışında referandum başladı

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için yurtdışında yaşayan 3 milyondan fazla Türk vatandaşı oy kullanmak üzere sandık başına gitmeye başladı. 1 milyon 400 bin dolayında Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da toplam 13 merkezde oy verilebilecek.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde en fazla sayıda Türk seçmenin yaşadığı Köln kentinde de referandum heyecanı ilk günden hissedildi. Başkonsolosluk önünde saatler oylamanın resmi olarak başladığı 9:00'u göstermeden vatandaşlar konsolosluk önünde toplanmaya başladı. DW Türkçe mikrofonlarına görüşlerini aktaran seçmenlerden biri, "Çok mutluyuz, inşallah ülkemiz için hayırlısı olur” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. Bir diğer seçmen ise "Türkiye'nin bu karmaşık durumdan geçmesi için, vatanıma milletime hayırlı olması için geldim. Cumhuriyet için vatan için hayır diyeceğim” dedi. 14 gün sürecek oylama sürecinde konsolosluklar çalışan kişilerin daha kolay oy kullanabilmesi amacıyla saat 21:00'e kadar açık kalacak.

Tüm seçim merkezlerinde oy kullanabiliyor

Sandıkların bir çadır içerisine kurulduğu Köln Başkonsolosluğu'nda her sandık başında 5 kişiden oluşan sandık kurulu bulunuyor. Kuruldaki 5 kişiden 2'sinin devlet memuru 3'ünün siyasi parti temsilcisi olduğunu belirten Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, "Kuzey Ren Vestfalya'da eyalet Türkiye'den gönderilen öğretmenlere izin vermediği için burada görevli olan Diyanet memurlarımızdan iki kişi görev alıyor” dedi.

Köln Başkonsolosu Engin, "Farklı olarak bu seçimlerde her temsilciliğimizde vatandaşlarımız oy kullanabiliyorlar. Yurtdışı seçmen kaydı olan her vatandaşımız herhangi bir misyonda oy kullanabiliyor” dedi. Her sandığın başkonsoloslukta dört kilitli bir odada muhafaza edildiğini belirten Köln Başkonsolosu, "9 Nisan'da oy verme işlemi bitecek. 11 Nisan'da da buradan Türkiye'ye her aşamada siyasi parti temsilcilerinin olduğu bir konvoyla, Türkiye'den gelecek olan ve içinde yine YSK temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı'nın kuryesi ve siyasi parti temsilcilerinin olduğu bir heyete teslim edilecek ve Türkiye'ye gidip kilitlenecek. 16 Nisan'da da Türkiye'deki halk oylamasından sonra, sayımı yapılacak” şeklinde konuştu.

Yeneroğlu: Katılım yüksek olacak

Köln'de oyunu kullanan isimlerden biri de AKP İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu oldu. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yeneroğlu, "Bugün 57 ülkede, 120 dış temsilciliğimizde vatandaşlarımız oy kullanmaya başlamıştır, gümrüklerde de oy kullanma işlemi başladı. Ülkemiz için vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yurt dışında da büyük bir katılımın olacağını bugün burada dışarıda gördüğümüz sıra bize net bir biçimde gösteriyor” diye konuştu.

Evet mi, hayır mı?

Öte yandan oyunu kullanmak için ilk günden Konsolosluğa gelen Türk vatandaşı seçmenler arasında hem ‘evet' hem de ‘hayır' yanlıları dikkat çekti. Avrupa Hayır Platformu'ndan HDP Almanya temsilciliği görevlilerinden Yüksel Koç, "Katılım bence çok yüksek olacak. Burada oylanan herkesin geleceğidir, Türkiye halkının geleceğidir. Türkiye halkı demokrasiden yana mı, yoksa demokrasiye karşı mı? Bu oylanacaktır. Tek adam, her şeyin tekleştiği, parlamenter sistemin olmadığı, demokrasinin olmadığı bir sistem inşa edilmeye çalışılıyor. Yurt dışındaki seçmenlerin bu anlamda demokrasiyi, eşitlik ve özgürlükten yana oyunu kullanacağını ve hayır diyeceğini biliyoruz” dedi.

Seçmenler arasında "Evet” oyu kullandığını açıklayanlar da vardı. DW Türkçe mikrofonlarına konuşan bir vatandaş, "Evet oyu kullandım, çünkü mevcut anayasa bir askeri rejim anayasasıdır. 1-2 sene önce bu anayasaya karşı konuşan kişiler şimdi ‘Hayır' tarafında yer alıyor ve Erdoğan bu anayasa değişikliğini istediği için değişikliğe karşı çıkıyorlar. Erdoğan'ın 2019'a kadar yaşayacağını kim garanti edebilir?” dedi.

Yurt dışındaki seçmenler de tüm Türkiye gibi 16 Nisan'da sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Zira ‘evet' de deseler, ‘hayır' da deseler Türkiye'nin geleceğinin bu halk oylaması ile değişeceğini oyunu ilk günden kullanan seçmenler de biliyor.

Başak Özay / Köln