Yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı

1 Kasım seçiminde yurtdışında yaşayan seçmenler için oy verme işlemi bugün başladı. 25 Ekim’e kadar temsilciliklerde oy kullanılabilecek. Gümrüklerde oy verme işlemi ise 1 Kasım günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Güm­rük­ler­de ve yurt­dı­şı ba­zı tem­sil­ci­lik­ler­de oy ver­me iş­le­mi bu­gün baş­lı­yor ve 25 Eki­m’­de so­na ere­cek. Güm­rük­ler­de o ver­me iş­le­mi ise 1 Ka­sım gü­nü sa­at 17.00’ye ka­dar de­vam ede­cek.



54 ül­ke­de top­lam 113 tem­sil­ci­lik­te san­dık ku­ru­la­cak. YSK, seç­men sa­yı­sı­nı yurt­dı­şın­da 2 mil­yon 895 bin 885 ola­rak açık­la­dı. 7 Ha­zi­ran se­çi­min­den bu ya­na 28 bin 227 ki­şi art­tı.



Damgalı kimlik şart





1 Ka­sım se­çim­le­ri için yurt­dı­şın­da oy kul­la­na­cak­la­rın ya­rı­sı Al­man­ya­’da bu­lu­nu­yor. 1 mil­yon 400 bin seç­men için Al­man­ya­’da 13 mer­kez­de san­dık ku­ru­la­cak. Al­man­ya­’da oy­lar kon­so­los­luk­lar­da ve­ri­le­cek. Yurt­dı­şın­da seç­men­ler Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kim­lik nu­ma­ra­sı­nı ta­şı­yan nü­fus cüz­da­nı, res­mi da­ire­ler­ce ve­ri­len so­ğuk dam­ga­lı kim­lik kar­tı, pa­sa­port, ev­len­me cüz­da­nı, as­ker­lik bel­ge­si, sü­rü­cü bel­ge­si gi­bi bel­ge­ler­den bi­riy­le oy kullana­bi­le­cek.





Sonuçları değiştirmişti



7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de yurt­dı­şın­da yak­la­şık 1 mil­yon 41 bin gur­bet­çi oy kul­lan­mış­tı. Bu oy­la­rın 519 bi­ni­ni AK Par­ti, 211 bi­ni­ni HDP al­dı. CHP 179 bin, MHP 96 bin oy­da kal­dı. Yurt­dı­şın­da alı­nan oy­lar, par­ti­le­rin ge­nel oy­la­rı­na 81 il­de 85 se­çim böl­ge­si­ne da­ğı­tı­la­rak ek­len­di. Yurt­dı­şı oy­lar, 3 se­çim böl­ge­sin­de san­dal­ye da­ğı­lı­mı­nı de­ğiş­tir­miş­ti. AK Par­ti 2, HDP ise 1 mil­let­ve­ki­li ka­za­nır­ken, MHP 2, CHP ise 1 ve­kil kay­bet­miş­ti.



Oylar mühürlü odada





Yurtdışında kullanılan oylar, anahtarları başkonsolos ve üç parti temsilcisinde olan özel odada mühürlü çuvallar içerisinde saklanıyor. Anahtarların biri olmadan bu odalar açılamıyor.