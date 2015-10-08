Yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı

1 Kasım seçiminde yurtdışında yaşayan seçmenler için oy verme işlemi bugün başladı. 25 Ekim’e kadar temsilciliklerde oy kullanılabilecek. Gümrüklerde oy verme işlemi ise 1 Kasım günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.
Gümrüklerde ve yurtdışı bazı temsilciliklerde oy verme işlemi bugün başlıyor ve 25 Ekim’de sona erecek. Gümrüklerde o verme işlemi ise 1 Kasım günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.
54 ülkede toplam 113 temsilcilikte sandık kurulacak. YSK, seçmen sayısını yurtdışında 2 milyon 895 bin 885 olarak açıkladı. 7 Haziran seçiminden bu yana 28 bin 227 kişi arttı.
Damgalı kimlik şart
1 Kasım seçimleri için yurtdışında oy kullanacakların yarısı Almanya’da bulunuyor. 1 milyon 400 bin seçmen için Almanya’da 13 merkezde sandık kurulacak. Almanya’da oylar konsolosluklarda verilecek. Yurtdışında seçmenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi belgelerden biriyle oy kullanabilecek.
Sonuçları değiştirmişti
7 Haziran seçimlerinde yurtdışında yaklaşık 1 milyon 41 bin gurbetçi oy kullanmıştı. Bu oyların 519 binini AK Parti, 211 binini HDP aldı. CHP 179 bin, MHP 96 bin oyda kaldı. Yurtdışında alınan oylar, partilerin genel oylarına 81 ilde 85 seçim bölgesine dağıtılarak eklendi. Yurtdışı oylar, 3 seçim bölgesinde sandalye dağılımını değiştirmişti. AK Parti 2, HDP ise 1 milletvekili kazanırken, MHP 2, CHP ise 1 vekil kaybetmişti.
Oylar mühürlü odada
Yurtdışında kullanılan oylar, anahtarları başkonsolos ve üç parti temsilcisinde olan özel odada mühürlü çuvallar içerisinde saklanıyor. Anahtarların biri olmadan bu odalar açılamıyor.