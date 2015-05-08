Yurtdışında oy verme başladı

Yurtdışında yaşayan 2 milyon 800 binin üzerinde Türk seçmen, milletvekili genel seçimi için 8 Mayıs’ta oy kullanmaya başladı. İlk oy ise Avustralya’da kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK), 7 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimi için 54 ülkedeki 112 temsilcilikte sandık kuruldu. YSK’nın aldığı karar uyarınca yurtdışında oy verme işlemi 8 Mayıs’ta başladı, 31 Mayıs’ta sona erecek.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin aksine bu seçimde yaşadıkları ülke için belirlenen tarihlerde randevu almadan oy kullanabiliyor. Türk nüfusu 500’ün altında olan yerlerde ise sandık kurulmadı. Bu nedenle yurtdışındaki 2 milyon 866 bin 940 kayıtlı seçmenden 2 milyon 848 bin 652’si oy kullanabiliyor. 89 temsilcilikte kayıtlı 18.288 kişi bulundukları ülkelerde oy kullanamayacak.

İlk oy Avustralya'da kullanıldı

Genel seçimler için yapılan oy verme işlemleri, Kanbera Büyükelçiliği, Melburn ve Sidney başkonsolosluklarına konulan sandıklarda başladı.

İlk oyu Melbourne Başkonsolosluğu’nda kurulan 1 numaralı sandıkta Melahat Özkan kullandı. Sabah erken saatlerde konsolosluğa gelen Melahat Özkan, çok mutlu olduğunu belirterek, “Memleketimize, devletimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah seçimler. İlk defa Avustralya’da oy kullanıyoruz, heyecanlıyım” dedi.

Özkan, “Her vatandaş gibi her şeyin en güzelini vatanımız, milletimiz için istiyoruz. İnşallah bundan sonra da en güzel günler vatanımızın olur” dedi.

Yurtdışındaki seçmenin oy kullanacağı ülkelerden Almanya’da 13, ABD’de 7, Fransa’da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan’da 4, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran, Kazakistan’da 3 temsilcilikte oy verilebilecek.

Yurtdışındaki ülkelerde oy kullanma süreleri ise şöyle:

“Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre ve KKTC’de 8-31 Mayıs’ta 24 gün, ABD’de 16-31 Mayıs’ta 16 gün, Norveç’te 22-31 Mayıs’ta 10 gün, Romanya’da 28-31 Mayıs’ta 4 gün, Bulgaristan, Hollanda, İtalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türkmenistan’da 29-31 Mayıs’ta 3 gün, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Cezayir, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Rusya, Yunanistan’da 30-31 Mayıs’ta 2 gün; Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Çek Cumhuriyeti, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Gürcistan, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, Japonya, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Polonya, Sudan, Tayland, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda’da 31 Mayıs’ta 1 gün.”

Gümrük kapılarında oy kullanılacak

Yurtdışındaki seçmenler 8 Mayıs -7 Haziran arasında 33 gümrük kapısında da oy verebilecek.

Seçim için Sarp, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli, Dilucu, Dereköy karayolu gümrük kapılarında, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya Askeri Havaalanı, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanı gümrük kapılarında ve Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Derince, Mersin, Taşucu, Marmaris, Bodrum, Samsun liman gümrük kapılarında sandık kuruldu.

Güney Afrika'ya da sandık kuruldu

Yurtdışında en fazla Türk seçmen Almanya’da yaşarken, en az seçmen Tayland’da bulunuyor. Buna göre, Almanya’da 1 milyon 404 bin 987 kişi, Tayland’da ise sadece 620 kişi sandık başına gidecek. İran’da Urumiye Başkonsolosluğu’nda ise sadece 36 seçmen oy verecek.

ABD’de 90.747, Fransa’da 311.796, Birleşik Krallık’ta 84.559, Çin’de 1.852, Suudi Arabistan’da 28.202, Yunanistan’da 10.487, İtalya’da 13.591, İran’da 1044 Türk bulundukları ülkede oy kullanacak.

Ayrıca seçim için Manama (Bahreyn), Guangzhou (Çin), Pretorya (Güney Afrika), Deventer (Hollanda), Novorossiysk (Rusya), Muskat (Umman) gibi noktalarda da sandık kuruldu.

Oylar Türkiye'de sayılacak

Yurtdışındaki sandık kurulları kaç kişinin oy kullandığını belirleyecek ve oy zarflarını oy torbalarına koyarak mühürledikten sonra saklama kuruluna teslim edecek.

Güvenli odalarda saklanan oylar, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından belirli bölgelerde toplanarak, uçaklarla Türkiye’ye transfer edilecek.

Oylar, Türkiye’den giden ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu ayrı bir heyet tarafından alınacak.

Yurtdışında kullanılan oylar, 7 Haziran’da Türkiye’ye ulaşmış olacak ve Türkiye’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yurtdışından gelen oylar yurtiçindeki oylarla birlikte açılıp sayılacak.