Yurtdışında liseyi bitir, sınava girmeden Türkiye'de üniversite oku

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışında okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye’de sınavsız üniversite hakkı verdi. Lise öğretiminin tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiyeliler, Türkiye’de üniversite eğitimden ücretsiz faydalanacaklar.

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, ortaöğretimlerini yurtdışında bitirmeleri şartıyla Türkiyeli öğrenciler, üniversiteyi Türkiye’de okumak istediklerinde üniversite sınavına girmeyecek, harç, ‘öğrenci katkı payı’ ödemeyecek.



Yabancı öğrenci yasası



Esra Kaya'nın Hürriyet'teki haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yasa değişikliğinin dışında geçen yıl, “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Son Şekli” adı altında yayınladığı yönetmelikle, yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinin birinci, ikinci öğretimleri ile uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılmasını kararlaştırmıştı. Uygulama bu sene başladı.



Sınav ve ücret zorunluydu



YÖK’ün geçen yılki sınavsız üniversite düzenlemesinden önce, yurt dışından gelen Türkiyeli öğrenciler Türkiye’de üniversite eğitimi almak istediklerinde, YÖK tarafından yapılan yabancı öğrenci sınavına girmek zorundaydılar. Buna ek olarak yurt dışından gelen Türkiyeli öğrenciler, Türkiye’ye geldiklerinde de üniversitelerine öğrenim ücreti ödeme şartı vardı. Yeni düzenlemede ise öğrenciler hem sınava girmeyecek hem de ücret ödemeyecek. Eğitim ücreti en yüksek olan Tıp Fakülteleri’nin yabancı öğrencilerden aldıkları öğrenim ücreti 15 bin TL’ye kadar ulaşıyordu.



Kriterleri okul belirleyecek



Üniversiteler, kabul koşullarını kendi belirleyecek. Türkçe yeterliliği, lise akreditasyonu ve not ortamaları gibi kriterler üniversitelerce belirlenebilecek. Üniversitenin aradığı uygun şartları taşıdığında her isteyen Türkiyeli öğrenci istediği bölüme girebilecek. Öğrenciler YÖK onayı ile eğitime başlayacak.