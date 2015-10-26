Yurtdışında kullanılan ilk oylar Türkiye’ye getirildi

1 Kasım seçimi için yurtdışında kullanılan ilk oylar çuvallarla Roma'dan İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı’nda görevliler eşliğinde uçaktan indirilen oy çuvalları, oyların toplanacağı alana götürüldü.



Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 54 ülkedeki 113 temsilcilikte oylarını kullandı. Temsilciliklerde oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından yurtdışında kullanılan oylar Atatürk Havalimanı’na getirilmeye başlandı. İlk oy İtalya’nın başkenti Roma’dan uçağı ile Atatürk Havalimanı’na getirildi. Roma Büyükelçiliği'nde kullanılan oyların yer aldığı 2 çuval THY'nin tarifeli seferiyle 15.30 sıralarında İstanbul’a getirildi. Uçağın arka kapısından görevliler tarafından indirilen oylar, Atatürk Havalimanı’nda oluşturulan alana götürüldü.



Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, 30 gümrük kapısında 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edecekler.