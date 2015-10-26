T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yurtdışında kullanılan ilk oylar Türkiye’ye getirildi

Çuvallarla getirilen ilk oylar Roma'dan geldi

26 Ekim 2015 19:31

1 Kasım seçimi için yurtdışında kullanılan ilk oylar çuvallarla Roma'dan İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı’nda görevliler eşliğinde uçaktan indirilen oy çuvalları, oyların toplanacağı alana götürüldü.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 54 ülkedeki 113 temsilcilikte oylarını kullandı. Temsilciliklerde oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından yurtdışında kullanılan oylar Atatürk Havalimanı’na getirilmeye başlandı. İlk oy İtalya’nın başkenti Roma’dan uçağı ile Atatürk Havalimanı’na getirildi. Roma Büyükelçiliği'nde kullanılan oyların yer aldığı 2 çuval THY'nin tarifeli seferiyle 15.30 sıralarında İstanbul’a getirildi. Uçağın arka kapısından görevliler tarafından indirilen oylar, Atatürk Havalimanı’nda oluşturulan alana götürüldü.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, 30 gümrük kapısında 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edecekler.

 

ETİKETLER

oyhaberaçıklamaistanbulroma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24