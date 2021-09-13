Yurtdışında çalışan işçiler için önemli karar: Rönesans, Rusya'da ölen işçiyle bağını kabul etmedi, yargı, "organik bağ var" kararı verdi

T24 Ankara

Yargı, Türkiye firmalarının yurtdışındaki işlerinde çalışan ancak sözleşmeyi o ülkede kurulan şirketle yapan işçileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Karar, Rönesans Holding’le kağıt üzerinde bağı olmayan ancak aynı adreste çalışan firma üzerinden, Rusya’da kurulan bir firma ile sözleşme imzalayan işçinin ölümü üzerine verildi. Yargı, organik bağın açık olduğunu belirterek, işçinin ölümünün Türkiye’deki firmada gerçekleşmiş iş kazası olarak ele alınması gerektiğine hükmetti.

Faruk Özdemir, 2013’te Rus firması Renaissance Con. ile 6 aylığına bireysel iş sözleşmesi imzaladı. Özdemir, Rusya’da inşaatta çalışmaya başladı. Verilen sigara molasında rahatsızlandı ve 23 Kasım 2013’te hayatını kaybetti.

Özdemir’in ailesi adına avukat Buket Derya Karaman, “mola sırasında meydana gelse de mesai saatlerinde gerçekleşen ölümün iş kazası niteliğinde olduğunu” belirterek dava açtı.

Davalı olan asıl işveren ile taşeron şirketler ise Özdemir’in SGK’lı çalışan olmadığını, şirketler arasında organik bağ bulunmadığını, Rusya’da kurulan şirketle ile alt işveren bağlantısının kurulamayacağını, davada Türk hukukunun uygulanamayacağını savundu.

Ancak Ankara 5. İş Mahkemesi, Renaissance Con. adlı şirketin Rus Kanunlarına göre kurulmuş Rus firması olmakla birlikte, Ankara’da temsilciliğinin bulunduğunu, davalı diğer şirket olan Pandora’nın da Rönesans Ltd.Şti.nin alt işvereni olduğunu karar altına aldı. Kararda, Özdemir’in Pandora’nın çalışanı olarak gösterilip, Renaissance CON. vizesi ile ihale sonucu Rusya’ya gönderildiği, şirketler arasında organik bağ olduğu ifade edildi.

Mahkeme, bu gerekçelerle Özdemir’in iş kazasında öldüğünü karar altına aldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 11. Hukuk Dairesi de karara yapılan itirazı reddetti. Buna göre, ilgili firmalar, Özdemir’in ailesine iş kazası nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalacak.