Yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ'cülere öncülük eden şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen FETÖ/PDY üyelerine aracıyla öncülük ettiği tespit edilerek jandarma tarafından yakalanan U.M. (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 26 Kasım\'da merkeze bağlı Sazlıdere köyünde yaptıkları kontrollerde araç içerisinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılması olayında öncü aracı kullandığını tespit ettiği U.M.\'yi takibe aldı. Jandarma ekipleri, U.M.\'yi Şükrüpaşa Mahallesi\'nde bulunan Edirne Çocuk Esirgeme Kurumu önündeki aracında yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.M., çıkarıldığı mahkemece \'yardım ve yataklık\' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.