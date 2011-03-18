-YURTDIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLENMESİ DUYURUSU BERLİN (A.A) - 18.03.2011 - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yurtdışı Seçmen Kütüğü'nün güncellenmesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Duyuruda, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, 12 Haziranda düzenlenecek 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanabilmesi amacıyla hazırlanan Yurtdışı Seçmen Kütüğü'nün, 18 Mart 2011 Cuma günü TSİ 08.00'dan 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 17.00'a kadar "www.ysk.gov.tr" internet adresinde ilan edileceği belirtildi. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, ilan edilecek seçmen listelerinde bilgilerini T.C. kimlik numaralarıyla kontrol edebileceği ifade edilen duyuruda, seçmen niteliğine sahip olan ve ikamet adresi yurtdışında olmasına rağmen Yurtdışı Seçmen Kütüğü'nde kaydı bulunmayan ya da Yurtiçi Seçmen Kütüğü'nde kayıtlı olup da yurt dışına taşınan vatandaşların, ikamet ettikleri yere en yakın dış temsilciliğe başvurarak, Adres Beyan Formu doldurması gerektiği kaydedildi. Duyuruda, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Yurtdışı Seçmen Kütüğü'nü kontrol ederek, seçmen kayıtlarıyla ilgili gerekli düzeltmeleri yasal süre içinde dış temsilcilikler aracılığıyla yaptırmasının, oy kullanılabilmesi için önemli olduğuna dikkat çekildi.