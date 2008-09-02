Yurtdışı inşaatlar ihracatı artıracak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatı artırmak için yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi de Türk müteahhitlerin yurtdışında yapacakları inşaat projelerinde Türk ihraç ürünlerinin kullanılmasını sağlamak.



Bu konudaki ilk örneğin Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince tarafından Dubai’de inşa edilen otel olduğunu söyleyen TİM Başkanvekili Mehmet Büyükekşi, “Bu otelde mermerinden seramiğine, perdesinden mobilyasına kadar Türk ürünleri kullanılıyor. Böylece de otel, Türk ürünlerinin showroom’u haline gelecek. Bu projelerin sayısı artırılacak” diye konuştu.



Konuyla ilgili olarak Dubai’ye seyahat gerçekleştirdiklerini belirten Büyükekşi, “Yurtdışındaki diğer projelerde de Türk malı ürünlerin kullanılması için çalışacağız” dedi. Önümüzdeki günlerde Müteahhitler Birliği ile bir araya gelmeyi arzu ettiklerini anlatan Büyükekşi, bu yöndeki çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



TİM’in başlattığı bu projenin önemi Türk müteahhitlerinin yurtdışında aldığı işlerin büyüklüğünde saklı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren yurtdışında son 30 yılda 105 milyar dolarlık iş üstlendiklerini belirtti.



‘İş, müşavirde bitiyor’



Eren, TİM’in başlattığı projeyle ilgili olarak da, “Bunun yöntemlerini birlikte tartışarak çözümlerini beraber üretmek lazım. TİM ile yapacağımız işbirliği önemli sonuçlar üretebilir. Böyle bir işbirliğine her zaman açığız” dedi. Eren şöyle devam etti:



“Yurtdışında aldığımız projeler genellikle ihale şartnamesi hazırlanmış işler oluyor. Bu işlerin projelendirme işlerini daha çok Batılı müşavirlik firmaları gerçekleştiriyor. İşin kontrolünü bu firmalar yapıyor. Bu tip projelerde teklif verirken malzemenin cinsi ve neredeyse markası belli oluyor. Bu da batılı müşavirlik firmalarını inisiyatifine kalıyor. Kendi ülkelerinden seçebiliyorlar. Biz de ülkemizde aynı standartta ürün olduğunu bilsek bile kullanamıyoruz.”



Bu yüzden yıllardır Türk müşavirlik şirketlerinin uluslararası pazarlara çıkmasının desteklenmesi gerektiğini dile getirdiklerini anlatan Eren, “Türk firmaları yurtdışında müşavirlik ihaleleri almaları halinde yapacakları şartnamelere Türkiye’de üretilen malzemeleri de koyabilecekler. Dış Ticaret Müsteşarlığı konunun önemini anladı. Ve bununla ilgili fon kuruldu. Böylece firmalar yurtdışına açılmaya başladı. Şu anda bir Türk müşavirlik firması, Libya’da otoyol işinin projelerini yapıyor” diye konuştu.



Savunma sanayii ihracata yönelik kümelenecek



Mehmet Büyükekşi, TİM’in bir başka projesinin de savunma sanayii ile ilgili olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Savunma sanayiinin ihracata yönelik olarak nasıl kümelendirilmesi gerektiği üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı konusunda da Kültür Bakanlığı’yla işbirliği yapacağız. Konuyla ilgili görüşmelere başladık.”

