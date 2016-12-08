“Yurt yangınından kurtulan 6 çocuk neden şikâyetçi olmadı?”

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Aladağ'daki yurt yangınını sordu. 11'i çocuk biri yurt görevlisi 12 kişinin yaşamını yitirdiği Adana Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili ifade veren öğrencilere baskı yapıldığını kaydeden Beştaş, 6 çocuğun yangınla ilgili şikâyetçi olmadığını belirtti.

"Çocukların niçin şikayetçi olmadığı araştırılmış mıdır?" diye soran Beştaş, öğrencilere verecekleri ifadeye ilişkin baskının, kaymakamlıkta çalışan ve kızları yangın çıkan yurda yönlendiren Y.D. ile avukatından geldiğinin iddia edildiğini söyledi.

Soruşturmanın ne aşamada olduğunu Soylu'ya soran Beştaş ayrıca şu soruları yöneltti:

1-) Aladağ’da gerçekleşen yangın hakkındaki soruşturma ne aşamadadır? Yangının sebebine ilişkin edinilen bulgular nedir?

2-) Kaymakamlık görevlisinin yurt ile ilintisi tespit edilmiş midir? Yahut bu iddialar araştırılacak mıdır?

3-) Kaymakamlık görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunulması gündeminizde olacak mıdır?

4-) Büyük bir yangının psikolojik ve fiziksel mağduru olan 6 küçük çocuğun olaya dair şikâyetçi olmamaları hayatın olağan akışına uygun mudur? Çocukların niçin şikayetçi olmadığı araştırılmış mıdır?

5-) Y.D.’nin Kaymakamlıktaki görev ve pozisyonu nedir?

6-) Çocukların Özel Aladağ Öğrenci Yurduna kayıt yaptırmaları yönünde de baskı yaptığı ifade edilen Y.D.’nin söz konusu yurt ile ekonomik bir işbirliği tespit edilmiş midir?

7-) Aladağ Belediye Başkanı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün başka yer ayarlayacaklarını ifade ederek velilere çocuklarını Aladağ Özel Kız Öğrenci Yurdu’na kızlarımızı vermemelerini salık vermelerinin sebebi belirlenmiş midir? Konuya dair Belediye Başkanı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün görüşlerine başvurulmuş mudur?

8-) Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürü’nün bu ifadelerine rağmen Y.D.’nin velileri zorladığı ve ‘Kızlarınızı bu yurda verin, herhangi bir sorun olmaz. Sorun olursa sorumlusu benim’ şeklindeki ifadesine yönelik bir soruşturma başlatılması söz konusu mudur? Bahse konu iddialara ilişkin ilçe kaymakamının ifadesine başvurulmuş mudur?

9-) Tüm bu iddialar karşısında yangın ile ilgili soruşturmanın selameti açısından hangi tür önlemlerin alınması gündemdedir?