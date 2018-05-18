Yurt odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na (KYK) bağlı yurtlarda, İsrail\'in Gazze\'deki katliamına karşı Filistinlilere destek için odaların ışıklarıyla \'Kudüs\' yazıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na bağlı KYK öncülüğünde, 81 ilde aynı anda Filistinlilere destek etkinliği düzenlendi. Kayseri\'de saatler 21.00\'i gösterdiğinde, Gevher Nesibe, Pertevniyal Sultan ve Erciyes yurt müdürlükleri ile Hunat Hatun Kız Yurdu binalarında Filistinlilere destek için odaların ışıklarıyla \'Kudüs\' yazıldı. Melikgazi Yurt Müdürlüğü binasına ise lazerle \'Kudüs kırmızı çizgimizdir\' ve \'Kudüs İslam\'ındır\' yazıları yansıtıldı.



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