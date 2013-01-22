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Yurt muhabiri doğum gününde tutuklandı

DHKP-C üyesi ile ilişkili oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 17 kişi daha tutuklandı

22 Ocak 2013 10:57

DHKP-C'ye yönelik olduğu açıklanan operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilenlerin sorgusu tamamlandı. Polis tarafından ikinci grupta adliye sevk edilenlerden aralarında Yurt gazetesi muhabiri Sami Menteş'in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

İstanbul Adliyesinde savcılık sorgulaması sonrası Mahmut Tuncer, Hatice Akbaba ve Ömür Tekin savcılık tarafından serbest bırakılırken 23 kişi tutuklanmaları istemiyle 'Özgürlük Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme sorgusu sonrası  zanlılardan 17'si tutuklandı. Hrant Dink'in öldürülmesi ve avukatlığını üstlenen bir kişinin intiharı ile ilgili araştırma yaptığı açıklanan Yurt muhabiri Sami Menteş de mahkeme tarafından tutuklananlar arasında yer aldı. Yakınları Menteş'in doğumgününde tutuklandığını ifade etti.

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