Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yapımı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu\'na (KYK) ait yurt inşaatından 80 bin lira değerinde bakır kablo çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi arka kısmında Kredi Yurtlar Kurumu\'na ait yurt inşaatında meydana geldi. 9-11 Eylül tarihleri arasında yurt inşaatından 27 metre uzunluğunda 9 adet değeri 80 bin lira olan toplam 2 bin 430 kilo bakır kablonun çalındığı ihbarını alan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresinde ve jandarma bölgesinde kamera çalışması yaptı. Olayı gerçekleştirenlerin 3 adet kapalı kasa minübüsle hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada araçların 14 Eylül günü Plaka Tanıma Sistemi\'nden (PTS) Sivas\'a tekrar giriş yaptıkları tespit edildi. Yapılan tespitin ardından araçlar il merkezinde park halindeyken şüpheliler M.Y, Ç.A. ve H.Y ekipler tarafından gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada demir kesme makası, manivela ve kablo soymada kullanılmak üzere dizayn edilmiş el tırpanı bulundu. Olayı gerçekleştiren M.Y, Ç.A. ve H.Y. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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