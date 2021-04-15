Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi sonrası ilk kez yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) görev değişimini takip eden iki haftada gerileyen döviz mevduatları 9 Nisan haftasında yükseliş kaydetti.

Verilere göre, 9 Nisan haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları, 223 milyar dolar düzeyine çıktı. Bireylerin döviz mevduatları aynı hafta itibariyle 469 milyon dolar artarken, tüzel kişilerde bu rakam 1,34 milyar dolar olarak kaydedildi.

Parite etkisinden arındırılmış veri setine bakıldığında da döviz mevduatlarında 9 Nisan haftasında yükseliş izlendi. Buna göre bu haftada döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış artış 396 milyon dolar oldu. Bireylerin döviz mevduatlarında ise 509 milyon dolarlık düşüş görüldü. Aynı veri setine göre tüzel kişilerin döviz mevduatları 905 milyon dolar arttı.

TCMB başkanlığında yaşanan görev değişimini takip eden ilk iki haftada 11 milyar doları aşan gerileme kaydedilmişti.