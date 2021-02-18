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Ekonomi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları iki haftalık azalışın ardından tekrar arttı

18 Şubat 2021 16:06

Türkiye’de yerleşiklerin döviz birikimleri iki haftadır devam eden azalış trendini sonlandırdı.

Bugün açıklanan merkez bankası verilerine göre 2,7 milyar dolar artan döviz birikimleri 235,63 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu birikimler Ocak ayında 236 milyar doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Reuters’a göre Merkez Bankası, azalmış durumdaki döviz rezervlerini artırmak için bu dolarizasyon trendinin geriye dönmesini bekliyordu.

Merkez Bankası verilerine göre brüt döviz rezervleri geçen haftaki 54,37 milyar dolar seviyesinden 53,72 milyar dolara geriledi.

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