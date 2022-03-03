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Ekonomi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 215 milyar 833 milyon dolara geriledi

Gerçek kişilerin döviz mevduatları 144 milyar 263,6 milyon dolar arttı

03 Mart 2022 14:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 25 Şubat'la sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları 215 milyar 833,4 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta döviz mevduatları 15 milyar 988,9 milyon dolar seviyesindeydi.

25 Şubat haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 215,9 milyon dolar artarak 144 milyar 263,6 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 miyar 372,5 milyon dolar azalarak 73 milyar 569,4 milyon dolar oldu.

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