Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,4 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 11 Şubat'la sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2 milyar 43,7 milyon dolar düşüşle, 223 milyar 48,8 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta ise döviz mevduat hesapları 225 milyar 92,5 milyon dolardı.

Aynı dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 556,1 milyon dolar ve tüzel kişi hesaplarında ise 1 milyar 487,7 milyar dolar azalma yaşandı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları 141 milyar 6,2 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 82 milyar 42,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.