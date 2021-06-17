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Ekonomi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı

17 Haziran 2021 16:52

Geçtiğimiz hafta sert gerileyen dolar kurundaki fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar döviz mevduatlarını artırdı. Döviz mevduatları döviz mevduat hesapları bir haftada 1 milyar 26 milyon dolar artış kaydetti. Parite etkisinden arındırılmış olarak ise 806 milyon dolar arttı.

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