Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı

11 Haziran haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 1 milyar 26 milyon dolar artışla 228,5 milyar dolara yükseldi.

Parite etkisinden arındırıldığında önceki haftaya göre artış rakamı 806 milyon dolar oldu.

Gerçek kişilerde yabancı para mevduatı artışı 196 milyon dolar oldu ancak parite etkisinden arındırıldığında bu kalemde 101 milyon dolarlık düşüş olduğu görüldü.

Tüzel kişiler ise toplam döviz mevduatını parite etkisinden arındırılmış olarak 907 milyon dolar arttırırken en fazla yükseliş Euro cinsi döviz mevduatlarında 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.