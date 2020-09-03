Yurt içi üretici fiyatları yıllık yüzde 11.53 arttı

Türkiye genelinde yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.35, yıllık bazda da yüzde 11.53 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 10.52'yi bulurken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.71 olarak ölçüldü.

Yurt içi üretici fiyatları Ağustos'ta yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13.26, imalatta yüzde 12.29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.14, su temininde yüzde 11.33 yükseldi.

Dayanıklı tüketimde yüzde 17'lik artış

Ana sanayi gruplarında yurt içi üretici fiyatlarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 13,58, dayanıklı tüketim malında yüzde 17.08, dayanıksız tüketim malında yüzde 10.17, sermaye malında yüzde 18.09 artış; enerjide yüzde 1.64 azalış olarak gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyatları Ağustos'ta aylık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4.70, imalatta yüzde 2.97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7.29 azalış ve su temininde yüzde 0.69 artış olarak gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyatları Ağustos'ta aylık bazda, ara malında yüzde 3.78, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.99, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.90, sermaye malında yüzde 3.52 artış, enerjide yüzde 1.91 azalış olarak gerçekleşti.

En fazla artış ham petrol ve doğal gazda



Yıllık en fazla azalış; yüzde 11.14 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9.02 ile tütün ürünleri, yüzde 7.65 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti.



Buna karşılık metal cevherleri yüzde 39.05, diğer mamul eşyalar yüzde 32.96, motorlu kara taşıtları, romörk ve yarı romörk yüzde 21.05 ile yurt içi üretici fiyatlarının en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Yurt içi üretici fiyatlarında aylık azalış; yüzde 7.29 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 24.41, metal cevherleri yüzde 10.41, diğer mamul eşyalar yüzde 8.27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.