Yurt içi seyahat harcamaları ikinci çeyrekte altı milyar 822 milyon liraya ulaştı

İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, seyahate çıkan, yurt içinde ikamet eden, 14 milyon 116 bin kişi, altı milyar 882 milyon lira harcadı.

TÜİK Hanehalkı Yurt İçi Turizm İkinci Çeyrek verilerine göre, yurtiçinde seyahate çıkan 14 milyon 116 bin kişinin bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46.7 artışla 17 milyon 731 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 110 milyon 512 bin geceleme yapılırken, ortalama geceleme sayısı 6.2 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 388 lira oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52.9 artarak altı milyar 882 milyon 250 bin lira olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 91.8\'ini altı milyar 317 milyon 753 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 8.2\'sini ise 564 milyon 498 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 68.6 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 19 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile yüzde 5.5 ile “sağlık” yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 84 milyon 411 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 10 milyon 592 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” sekiz milyon 336 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

(Tablo)