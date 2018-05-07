Yurt içi seyahat harcamaları dördüncü çeyrekte beş milyar 548 milyon liraya ulaştı

İstanbul, 7 Mayıs (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, seyahate çıkan, yurt içinde ikamet eden, 10 milyon 773 bin kişi, beş milyar 548 milyon lira harcadı.

TÜİK Hanehalkı Yurt İçi Turizm Dördüncü Çeyrek verilerine göre, yurtiçinde seyahate çıkan 14 milyon 116 bin kişinin bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28.8 artışla 13 milyon 770 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 92 milyon 536 bin geceleme yaparken, ortalama geceleme sayısı 6.7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 403 lira oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39.8 artarak beş milyar 548 milyon 416 bin lira oldu.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 97.9\'unu beşmilyar 432 milyon 242 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 2.1\'sini ise 116 milyon 174 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 67.5 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 20.7 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile yüzde 5.8 ile “sağlık” yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 892 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 15 milyon 725 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” dört milyon 604 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. (Tablo)