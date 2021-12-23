Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor; işte okulların tatil olduğu iller

Sinop, Rize, Trabzon, Artvin, Bartın, Giresun Kastamonu ve Zonguldak'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha (24 Aralık Cuma) tatil edildi.

Sinop

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Trabzon

Trabzon'da taşımalı eğitime kar yağışı sonrası oluşacak buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle bir gün daha ara verildiği belirtildi. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bartın

Bartın'da don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilerek taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için yarın tatil edildi. Bartın Valiliği kar yağışı sonrası bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini değerlendirerek, yarın il genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Devrek, Kilimli, Çaycuma, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime, Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 24 Aralık Cuma ara verildiği bildirildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı ile köy okullarında eğitime 24 Aralık Cuma ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı ilçesinin tamamında okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitime devam edileceği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bir gün izinli sayılacağı ifade edildi.

Artvin

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan aşırı soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle Artvin merkez ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerindeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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