-Yurt genelinde 541 köy ve 70 mezrayla ulaşım sağlanamıyor ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilde 541 köy ve 70 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Sivas Kriz Merkezinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, hava koşulları nedeniyle 1 köye elektrik verilemediği, 6 yerleşim biriminin telefon hatlarında arıza meydana geldiğini kaydetti. Bu arada soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 17, en yüksek sıcaklığın ise sıfırın altında 8 olması bekleniyor. Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Şimşek, son bir hafta içinde il genelinde etkili olan kar yağışı ve yer yer tipi nedeniyle 233 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirtti. Şimşek, il genelinde kar yağışının durduğunu ve ekiplerin kapalı bulunan 233 köy yolunu ulaşıma açmak için 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Malatya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 99 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Hakkari İl Özel İdaresi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, il genelinde kar yağışı nedeniyle 29 köy ile 70 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Düzce İl Özel İdaresi ile Düzce Belediyesine bağlı ekipler, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 16 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılmasıyla Düzce'de ulaşıma kapalı köy yolu kalmadı.