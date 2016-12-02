Yurt faciasında ölen çocukların son yolculukları zorlu oldu!

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir cemaat yurdunda çıkan yangından, yangın merdivenin açılan kapının kolunun olmaması sebebiyle hayatını kaybeden öğrencilerden altısının, yaşadıkları Köprücük Köyü’ne yaptıkları son yolculuk zorlu oldu. Aladağ ilçesindeki “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu”nda çıkan yangında ölen Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Sevim Köylü ve Zeliha Avcı, Köprücük’e Adana’dan 4 saat süren zorlu yolculukla ulaşabildi.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, yalnızca arazi araçlarının geçişine izin verilen 7 kilometrelik bölümü ise 2 saatten fazla sürdü. Yağış nedeniyle kapanan yolun bazı bölümlerini iş makineleri yeniden açtı ve çakıl döktü. Altı çocuğu taşıyan iki cenaze aracını, vatandaşlar iterek, arazi araçları çekerek köye ulaştırdı.

Köprücük Köyü’nde düzenlenen cenaze töreni sırasında kız öğrencilerin bulunduğu tabutlara sarılan yakınları gözyaşı döküp ağıtlar yaktı. Kardeşlerinin tabutlarını öpen çocuklar, “Gitme” diye ağladı.

Gözyaşlarını tutamadı

Köprücük Köyü’ndeki cenaze törenine katılan AB Bakanı ve AK Parti Adana MilletvekiliÖmer Çelik, dualar okunurken gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler köy mezarlığında yanyana defnedilirken Bakan Çelik mikrofonla “Onlar bizim minik yavrularımız, meleklerimiz, cennete gittiler. Dua edelim” diye seslendi.