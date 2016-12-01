Yurt faciasında bilirkişi raporu açıklandı: Yangın merdiveni kapısının kolu yok!

Adana Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili bilirkişi raporunda, yangının elektrik panosunun eski olmasından kaynaklandığı belirtildi. Yangının ardından en çok tartışılan konu olan yangın merdiveninin kilitli olup olmadığı konusu bilirkişi raporunda da yer aldı. Raporda kapının kolunun olmadığı bu nedenle kimsenin kurtulamadığı ifade edildi.

Faciada tartışma konnusu olan yangın merdiveninin "kilitli olmadığı yolunda kendilerine bilgi verildiğini" söyleyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Aladağ Savcısı'nın verdiği ilk bilgi yangın merdivenlerinin kapısının kilitli olmadığı, kilit bile olmadığı anlaşıldığı yönünde. Yangın çıkış kapısının orada tül perde var, o bile sağlam duruyor. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten incelemeleri hızlandırılacak" diye konuşmuştu.

'Kapı açılamadığı için kimse kurtulamadı'



İş güvenliği uzmanı bilirkişisi, binanın 1'inci katındaki yangın merdivenin kapısının plastik yapıya sahip PVC şeklinde olduğu, bu yangın merdiveni kapısının kollarının bulunmadığı, yangın kapısının dışa açılır şekilde yapıldığı, ancak kapı kolları olmadığından ve kapı açılamadığından buradan çıkıp kurtulan kimsenin olmadığı görüşünü ortaya koydu.



Elektrik ile ilgili uzman ise binanın elektrik ana panosunun arka kısmında bulunan dağıtım panosundan çıkmış olabileceği, şalterlerin eskimesinden veya özelliği kaybetmesinden kaynaklı ark oluşması ve alev almasından çıkmış olabileceğini kaydetti.



Ayrıca hazırlanan raporda, yaşamını yitirenlerden 7'sinin ikinci kattaki bir odada olduğu, yangın merdiveninin yanındaki odada ise 4 kişinin cenazesinin bulunduğu, 1 kişinin cenazesinin ise birinci katta bulunduğu da belirtildi.

Öte yandan faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı. Dün akşam saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 12 kişinin kimlikleri, ailelerden alınan kan örnekleri doğrultusunda belirlendi.

Cenazelerin 5. sınıf öğrencileri Cennet Karataş (10), Tuğba Aydoğdu (10) ve Bahtınur Baş (10), 6. sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek (11), 7. sınıf öğrencileri Gamze Bagır (12), İlknur Maden (12) ve Sümeyye Yetim (12), 8. sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu (13), Sevim Köylü (13) ve Zeliha Avcı (13) ile görevli Fatma Canatan (20) ile bir yurt yetkilisinin çocuğu Sare Betül Genç'e (6) ait olduğu tespit edildi.

Kimliklerin belirlenmesinin ardından Buruk Mezarlığı morgundaki 2 cenaze de 10 kişinin naaşının bulunduğu Asri Mezarlık morguna getirildi. Mezarlık morgunda cenazelerin ailelere teslimi için hazırlıklar tamamlandı.

Yurt görevlisi Fatma Canatan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Tarsus Şehir Mezarlığı morguna götürüldü.

Adana Belediye Başkanı'ndan yeni açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, yanan yurtbinasında yangın merdivenin kilitli olduğu şeklindeki sözlerine karşılık Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın, "Hayır kilitli değildi" şeklindeki açıklaması üzerine şunları söyledi: "İtfaiye ekibimiz bu işin uzmanları. Öğrenciler üst kata doğru çıkmış. Oradaki kapılara yönelmiş. Yangın merdiveni kapısına da yüklenilmiş. Ama açılamamış. Bu, kilitli olduğu, yangından etkilenip PVC kapının erimesi ve şişmesi sebeleriyle olabilir. Bu kapının PVC değil, yangına dayanıklı olması yönetmelik gereğidir."

Ruhsat verildikten sonra belediyelerin herhangi bir denetlleme yetkisi olmadığını da belirten Sözlü, ayrıca yangın ihbarının geç yapıldığını, itfaiye araçlarının ulaştığında alt katta çıkan yangının, çatı katına kadar ulaşmış olduğunun görüldüğünü söyledi.

Sözlü bu arada Adana’da yaklaşık 100 tane benzer yurt olduğunu, bunun 80’ninin aynı cemaate ait olduğunu da söyledi.