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Ekonomi

Yurt dışından telefon getirenlere kolaylık

Yurt dışından gelenlerin beraberinde getirdikleri telefonların kayıt süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı

12 Temmuz 2014 14:20

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt yaptırmadan kullanma süresini 60 güne çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında kurulan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde Türkiye'ye gelen turist ve gurbetçi vatandaşlar için birçok kolaylık sağladıklarını ifade etti.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt altına alınmaması halinde 30 gün içinde kapatıldığını hatırlatan Elvan, Mayıs ayındaki Berlin ziyareti sırasında gurbetçi vatandaşlardan bu konuda bir çok talep geldiğini dile getirdi. Bakan Elvan, söz konusu talepler doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gittiğini kaydetti.

Yapılan değişiklikle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen mobil cihazların kayıt altına aldırılması için verilen azami sürenin 30 günden 60 güne çıkartılarak, kayıt süresinin kısa olması nedeniyle ortaya çıkan sorunları giderdiklerini belirten Elvan, şöyle konuştu:

"Özellikle yaz tatillerini geçirmek üzere ülkemize gelen gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye'de yeni telefon almak gibi bir zorlukla karşı karşıya kalıyorlardı. Bu düzenleme ile bunu ortadan kaldırdık. Benzer şekilde Türkiye'ye gelen turistler de telefonlarını 2 ay süreyle rahatlıkla kullanabilecekler."

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