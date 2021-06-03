Yurt dışından kaçak getirilen 10 bin telefon ele geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından kaçak getirilen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Yurt dışından Türkiye'ye sokulan kaçak cep telefonlarının Edirne üzerinden İstanbul’a getirildiği bilgisini alan İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde ihbar edilen biri depo ve biri de araç olmak üzere Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 10 farklı noktaya baskın düzenledi.

Piyasa değerleri 3 milyon TL

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 10 bin 634 kaçak cep telefonu, 8 bin 649 tuşlu telefon bataryası, bin 292 adet akıllı telefon ekranı ile 520 adet tablet ekranı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira civarında olduğu ifade edilen kaçak telefonlar ile ilgili 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, ele geçirilen telefonların Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.