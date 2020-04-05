T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yurt dışından getirilen ve karantinaya alınan öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor

05 Nisan 2020 20:34

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 gün karantinada kalan üniversite öğrencilerin memleketlerine ücretsiz olarak gönderildiğini açıkladı.

AFAD Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."

ETİKETLER

AFADKoronavirüsöğrenciAFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığısalgınkarantina
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24