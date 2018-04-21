Yurt dışından getirilen sahibinin kullanmadığı otomobile el koyuldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, yurt dışından Türkiye’ye getirilen ve sahibinin dışında başka bir kişi tarafından kullanıldığı tespit edilen 300 bin TL değerindeki otomobile, jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından merkez bağlı D-100 karayolu Boğazköy mevkiinde yol kontrolünde durdurulan, yurt dışından Türkiye\'ye sahibi tarafından getirilen ve piyasa değeri 300 bin TL olan otomobili başka bir kişinin kullandığı tespit edildi. Jandarma, gümrük kanununa muhalefet suçundan işlem başlattığı otomobile el koydu. Otomobil, Amasya Gümrük Müdürlüğü\'ne teslim edilecek.

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