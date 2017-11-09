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Yurt dışından getirilen ağaçlar karantinaya alınacak

"Tamamen yasaklamadık, ama yeni yasayla karantina sistemi getireceğiz"

09 Kasım 2017 11:48

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, uzun süredir TBMM'de bekleyen Biyolojik Çeşitlilik Tasarısı’na öncelik vereceklerini açıkladı. Çevre düzenlemesi için yurtdışından ithal ağaç getiren belediyelere tepki gösteren Eroğlu, "Türkiye’de hiç olmayan bir takım hastalıklar bunlarla geliyor. Tamamen yasaklamadık, ama yeni yasayla karantina sistemi getireceğiz" dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bu ağaçların, hem pahalı olduğunu, hem de Türkiye’ye hastalık getirdiğini belirten Eroğlu, “Biz bedavaya ağaç veriyoruz. Niye ithal ediyorlar? Gaza gelmesinler, bizim fidanlara gelsinler” ifadesini kullandı. Eroğlu, yurtdışından getirtilen tüm bitkilere bundan sonra karantina uygulanacağı dile getirdi.

Eroğlu, Türkiye’de yetişen bitki ve hayvanların kaçakçılığının önlenmesi için de ciddi cezalar uygulayacaklarını anlattı. Eroğlu, TBMM’deki sohbetinde, ithal bitkilerin Türkiye’de satışına ilişkin sorunların, yeni yasayla büyük ölçüde çözüleceğini bildirdi. Özellikle belediyelerin ağaç ithal etmelerine tepki gösteren Eroğlu, şunları kaydetti:

“Belediyeler ağaç ithal ediyorlar. Çok büyük bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Bunlar son derece yanlış. Hatta onlar yüzünden Türkiye’ye çeşitli hastalıklar geliyor. Türkiye’de hiç olmayan bir takım hastalıklar bunlarla geliyor. Tamamen yasaklamadık, ama yeni yasayla karantina sistemi getireceğiz. Artık, içinde böcek, zararlı haşaret olan, mikroskobik bakteri taşıyan ithal bitkilere izin vermeyeceğiz. Bu tür bakteriler, Türkiye sıcak olduğu için gelişiyor ve zarar veriyor. Belediyeleri ikaz ettim, ‘getirmeyin’ dedim. Bir de fidan yerine kütük getiriyorlar. Bildiğiniz gelişmiş ağaç. Halbuki fidan derken, 1.5-2 metreden bahsediyoruz. Bunlar bildiğiniz kütük diyorum ben getirdikleri şeylere.”

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