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Yurt dışından gelen yolcular için negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirildi!

25 Aralık 2020 19:33

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020 saat 21.00'den itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların ülke girişlerinden önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmelerini zorunlu kıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mart 2021'e kadar sürecek.

"Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir"

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