Yurt dışından gelen 'cep'ten 100 TL harç alınacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından 100 TL'lik harç alınması uygulamasına geçileceğini söyledi.



Maliye BakanıŞimşek, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Basın toplantısı düzenleyen Şimşek, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından 100 TL'lik harç alınması uygulamasına geçileceğini söyledi.

Şimşek, bundan sonra mükelleften fazla ya da yersiz vergi tahsil edilirse, bunun faiziyle geri ödeneceğini kaydetti. Bakan, geliri yılda 88 bin lirayı aşan vergi mükelleflerine kira geliri istisnasının sağlanmayacağını ifade etti.

Uluslararası fonların portföy yönetimi kolaylaştırılacak.