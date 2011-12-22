-Yurt dışındaki bankaların IBAN kullanma zorunluluğu ertelendi ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Yurt dışındaki bankaların ve diğer finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanılması zorunluluğu 1 Ocak 2013 tarihine ertelendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Uluslararası Banka Hesap Numarası Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 10 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğin geçici 1. maddesi, ''Yurt dışındaki bankaların ve diğer finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde 1 Ocak 2013 tarihine kadar IBAN'ın kullanılması zorunlu değildir'' şeklinde değiştirildi.