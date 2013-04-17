Yurt dışındaki 130 milyar doların geri gelmesi için '2. Varlık Barışı' yolda

“Türklerin yurtdışında 130 milyar doları var” diyen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ikinci varlık barışı hamlesine imza atacaklarını ve Türkiye’ye para çekme konusunda bir kapıyı daha açıp, şu an bir rakam tahmininde bulunmasa da ne kadar para geleceğini göreceklerini söyledi.

2009’da yapılan ilk Varlık Barışı’nın kriz dönemine denk geldiğinin altını çizen Babacan, hükümetin bu yeni dönemdeki farkındalıkla daha da yukarıda bir rakamı hedeflediğini ortaya koydu.

Amerikan Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) birlikte altına imza attığı “Türkiye Yatırım Haftası” için ABD’de temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, temasları hakkında bilgi verdiği bir grup gazeteciyle Türkiye ekonomisini masaya yatırdı.

Türk özel sektörünün yurtdışındaki yatırımlarına değinen Babacan, “2012’de yaptıkları yatırım 4.5 milyar doları buldu. 2012’de bu konuda rekor kırıldı. Biz bir yandan bunun da olmasını istiyoruz ama ülkemize de daha fazla uluslararası yatırım çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Paralar adım adım izleniyor

Şükrü Andaç’ın Milliyet’teki yazısına göre, Türk özel sektörü ve Türk vatandaşlarının yurtdışındaki portföy yatırımları ve buralardaki hareketleri de dikkatle izlediklerini belirten Babacan, bu konuda şunları kaydetti:

“Uluslararası bankacılık takas sistemi verilerine göre Türk vatandaşlarının ve şirketlerin uluslararası kayıtlara geçen yurtdışındaki portföy yatırımları 130 milyar dolar düzeyinde.”

50 milyar doları ABD’de

“Yurtdışında tutulan para daha çok nerede değerlendiriliyor?” sorusuna Babacan, “50 milyar doları aşan bölümü Amerikan Hazine kâğıtlarına yatırılmış durumda” yanıtını verdi.

130 milyar dolarlık rakamın kayıtlı olduğunu ve gördüklerini hatırlatan Babacan’a, “Bu verdiğiniz rakam kayıtlı olanı, yani bildikleriniz. Türklerin kayıtlara geçmeyen yurtdışındaki parası ne kadar?” sorusu yöneltildiğinde ise şu yanıtı veriyor:

“O konuda bir tahmin yürütmek istemem.”

‘Daha etkili olacak’

Türk vatandaşlarının yurtdışında tuttukları paraları Türkiye’ye getirmeleri için 2009’da “Varlık Barışı” uygulaması getirildiğinin altını çizen Ali Babacan, 130 milyar dolarlık rakamın bir bölümünün Türkiye’ye getirilmesi adına 2. Varlık Barışı uygulamasına hazırlandıklarını açıkladı. Babacan, “2009’da bu yolla bir kaynak girişi olmuştu. Şimdi yine bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yeni bir Varlık Barışı konusunu Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz. Yeniden Varlık Barışı benzeri bir uygulamayı düşünebiliriz. İlkini çıkardığımızda dünyada kriz vardı. Türkiye bugünkü kadar öne çıkmamıştı. Bu dönemde Varlık Barışı daha etkili olabilir” diye konuştu.

Vergisi ne olur?

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilk Varlık Barışı uygulamasında Maliye’nin yüzde 2 vergi uyguladığını şimdiki sistemde ne olacağının ise üzerinde çalışıldığını kaydetti.

ABD’li Nasdaq, Borsa İstanbul’a ortak olacak

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte New York’ta Nasdaq’ın kapanış gongunu çaldıktan sonra kurumun CEO’suyla özel bir görüşme de yaptı.

“Nasdaq, dünyada teknolojik altyapısı en gelişmiş borsa konumunda” diyen Babacan, şöyle devam etti:

“Borsa İstanbul’un yeniden yapılanması sırasında Nasdaq’ın teknolojik altyapı birikiminden yararlanmak istiyoruz. Ayrıca stratejik işbirliğine girmeyi de planlıyoruz. Nasdaq’ın Borsa İstanbul’dan hisse almasına kadar uzanacak işbirliği olabilir. Gerek New York, gerekse Londra, İstanbul’un bölgede finans merkezi olacağına inanıyor. Onlar İstanbul’u kendilerine rakip görmüyor. Yani, işbirliğine sıcak bakıyorlar.”

Babacan “Buradaki formül ne olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Karşılıklı konuşup formülü bulacağız. Belki Borsa İstanbul da Nasdaq’tan hisse alır. Nasdaq ve Borsa İstanbul’un stratejik işbirliği, bölgemizdeki ülkelere dönük ortak adımları atmamızı da kapsayabilir.”

3 trilyon dolarlık ABD’li fonlarla dans!

New York’taki görüşmeleri sonrası ABD’nin dev fonlarını Türkiye’ye çekmek adına girişimde bulunduklarını anlatan Ali Babacan, “Amerikan Ticaret Odası’nın 3 milyon üyesi var. Bunların yüzde 1’inin Türkiye’ye ilgisini çeksek, 30 bin işadamı demek. Bırakın yüzde 1’ini, binde 1’i gelse, 3 bin Amerikalı işadamının ülkemize yönelmesi anlamını taşır.”

“Amerikan Ticaret Odası, Türkiye’ye alım heyetleri getirmeyi planlıyor. Ayrıca Amerikalı yatırımcılar, bu dönemdeki önceliği Amerika dışında yatırım yapmak. Biz bu yatırımlardan pay almak istiyoruz” diyen Babacan, bu fonların toplam büyüklüğünün 3 trilyon doları bulduğunu kaydetti.

‘Çözüm yerli ve yabancı, yatırımcıyı bölgeye yönlendirir’

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, barış sürecinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yatırımlara etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

“Çözüm, hem yerli, hem de yabancı yatırımcıları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönlendirecektir”

“Terörün maliyeti konusunda bir hesabınız var mı?” sorusuna ise Babacan, “Bana, ‘En iyi hesabı sen yaparsın’ diyenler oldu. Ben ise bu konuda bir hesap yapmak istemem” yanıtını verdi.

‘Türk Lirası daha güçlenecek, ilk 10 biraz zaman alabilir’

Türkiye’nin 10 bin dolarlık kişi başına milli gelirini 25 bin dolara uzun vadede kolay taşıyabileceğini öne süren Babacan, “Yaptığımız hesaplamalar 2015’te kişi başı gelirimizin 12 bin 500 doları aşabileceğini gösteriyor. Böylece Türkiye o tarihte ‘zengin ülkeler’ ligine yükselebiliyor. Ortalama yüzde 4-5 büyümeyle milli gelirimizin 2 trilyon dolara, kişi başına gelirimizin 25 bin dolara çıkması hiç de zor görünmüyor” dedi.

Dolar bazında milli gelirin ulaşacağı düzeyde güçlü TL’nin önemli rol oynayacağını anlatan Babacan, şöyle devam etti: “Uzun vadede Türk Lirası güçlenecek. Böylece dolar bazında milli gelirimizin yükselmesinde kurun etkisi de görülecek.”

Babacan bunlara karşılık Tükiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi ligine girme hedefiyle ilgili olarak, “Hedeflediğimiz tarihte ilk 10 ekonomi arasına girmemiz o kadar kolay olmayabilir” diye konuştu.