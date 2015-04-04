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Ekonomi

Yurt dışında parası olanların sayısı 4 kat arttı

Yurt dışındaki banka hesaplarındaki para miktarı 39 milyon olarak hesaplandı

04 Nisan 2015 15:35

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat olan yurtdışı yerleşik kişi sayısı 2014 sonu itibariyle 4.188'e tırmandı. Bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı ise 39 milyar 188 milyon lira olarak hesaplandı.

AA’nın haberine göre, yurtdışında yerleşik milyoner sayısı 5 yılda yaklaşık 4 kat arttı. Geçen yılsonu itibariyle 4 bin 188 olan milyoner yurtdışı yerleşik mudi sayısı, 2010 yılında 1049 idi. Böylece yurtdışında yerleşik olan milyoner sayısı 2010'dan 2014 yılına kadar geçen süre zarfında yaklaşık 4 kat artış gösterdi. Yurtdışında yerleşik olan ve hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat bulunan mudi sayısı 2010 yılında bin 49 olarak gerçekleşmişti.

Bu kişilerin banka hesaplarındaki tutar ise 8 milyar 670,42 milyon lira olarak kaydedilmişti. Mudi sayısı 2011'de bin 499'a çıkmış, banka hesaplarındaki meblağ ise 16 milyar 430,26 milyon liraya tırmanmıştı. Kişi sayısı 2012'de 2 bin 308'e, 2013'te ise 3 bin 652'ye yükselmiş, mevduat miktarları ise sırasıyla 18 milyar 634,04 milyon liraya ve 34 milyar 269,83 milyon liraya yükseldi.

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