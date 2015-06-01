Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurt dışı seçim merkezlerinde oy kullanma işlemi Avrupa'da yerel saatle 19.00'da sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, gümrükler de dahil olmak üzere 1 milyon 27 bin 241 oy kullanıldı. Oy verme işlemi, gümrüklerde 7 Haziran günü 17.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışındaki 2 milyon 848 bin seçmenin Türkiye 'deki 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçim merkezlerinde oy kullanma işlemi saat 19.00'da sona erdi. Oy verme işlemi Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa ve İsviçre'de 8 Mayıs, Norveç'te 22 Mayıs, Bulgaristan, Hollanda ve İtalya'da 29 Mayıs, Makedonya ve Yunanistan'da 30 Mayıs'ta başlamıştı. İsveç'te sadece 31 Mayıs günü oy kullanıldı. Yurt dışında yaşayan seçmenlerin 33 gümrük kapısındaki oy verme işlemi ise 7 Haziran'da sona erecek. Şu ana kadar gümrükler de dahil Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 1 milyon 30 bin seçmen oy kullandı. Oylar Avrupa 'daki çeşitli merkezlerden toplanarak salı günü yetkili ve gözetmenler eşliğinde özel uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Oylar 2 Haziran'da Türkiye'ye gönderilecek

Son oy verme gününde Hollanda'da izdiham yaşanırken Almanya'daki seçim noktaları çok sakindi. Oy kullanmayı son güne bırakan seçmenler Köln Başkonsolosluğu'nda beklemeden oylarını kullandılar. Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, yurt dışındaki oyların 2 Haziran'da Türkiye'ye gönderileceğini söyledi. Başkonsolos Engin, "Oylar 2 Haziran'a kadar güvenlikli odada duracak. 2 Haziran'da bizim bölgemizdeki 10 Başkonsolosluğumuzun oylarını alacak bir uçak gelecek Türkiye'den. İçinde siyasi parti temsilcilerimiz, YSK mensuplarımız ve Bakanlığımız kuryesinin bulunduğu bir uçak olacak bu. Biz de 10 misyonun oylarını havaalanında toplayıp, gelecek olan ekibe siyasi parti temsilcilerimizin gözetiminde teslim edeceğiz. Oylar Türkiye'ye gidecek ve yurt dışı ilçe seçim kurulu tarafından saklanacak. Ondan sonra da 7 Haziran akşamı tüm sandıklarla birlikte açılıp sayılarak Türkiye'deki oylara dahil edilecek" dedi.

Son gün oy kullanmaya gelen Ömer Süsoy, "Üç vardiya çalıştığım için fırsat bulamadım. Bu yüzden oy kullanmayı en son güne bıraktım. Biraz da ihmal var tabii ki. Bugün geleyim, yarın geleyim derken bugüne kaldı. Oyumuzu çok rahat kullandık. Beki de son günün avantajı bu oldu" diye konuştu.