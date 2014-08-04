Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurtdışında cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan oy verme işlemi sona erdi. Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez, seçime katılım oranının düşük olmasını "Fenerbahçe'nin hazırlık maçına bile 7 bin kişi gitti" sözleriyle

Seçime katılım beklenildiği düzeyde olmadı.

Almanya'da 1 milyon 400 bin seçmenden 113 bin 606'sı oy kullandı. Hollanda'da ise 240 bin Türk'ten 17 bin 295'i vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez, tatil dönemi olması nedeniyle vatandaşların önemli bir kısmının Türkiye'de olması, randevu sistemindeki bazı sorunlar, nüfusun ülke genelinde dağınık olması ve buna bağlı olarak Kopenhag'a gelişin maliyetli olması gibi çeşitli nedenlerin katılımın düşük olmasına neden olduğunu söyledi.

Bu mazeretlerinde vatandaşların haklı olabileceğini ancak dün Kopenhag'da oynanan Fenerbahçe'nin hazırlık maçına 6-7 bin kişinin gittiğine dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Maça 7 bin kişi gitti ancak oy kullanmaya gelenlerin sayısı bin civarında kaldı. Demek ki isteyince gidilebiliyor" dedi. Büyükelçi Dönmez, randevu alanların da bazılarının oy kullanamadığını ancak 40-50 kadar kişinin de randevu alırken son onayla tuşuna basmadığı için randevu aldığını sandığını ancak işlem bitmediği için başka bir güne verildiğini kaydetti. Her şeye rağmen vatandaşlara bu hakkın tanınmasının güzel bir duygu olduğunu ve isteyenlerin gelip oy kullandığını ifade eden Dönmez, "Dün tekerlekli sandalyede yaşlı bir vatandaşımız geldi ancak oy kullanamadı bugün tekrar geldi ve oyunu kullandı çok mutlu olduk. Seçimin yurt dışında yapılmış olması ve bu hakkın tanınması bir başarıdır."

Bazı ülkeler ve oy kullanan seçmen sayısı şu şekilde:

Belçika: 127 bin 518 seçmenden 8 bin 66'sı,

İtalya: 13 bin seçmenden bin 30'u,

Polonya: Bin 770 seçmenden 234'ü,

Yunanistan: 10 bin kişiden 412'si,

Katar: 2 bin 212 seçmenden 308'i,

Danimarka: 30 bin seçmenden bin 60'ı,

Azerbaycan: 6 bin 305 seçmenden 947'si,

Kırgızistan: Bin 400 seçmeden 263'ü,

Kazakistan: 4 bin seçmenden 520'si...

Ayrıca, KKTC'de seçime katılım oranın yüzde 12, İspanya'da da yüzde 14 oldu.

Oy verme işlemlerinin ardından oylar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) talimatları çerçevesinde parti temsilcilerinin de nezaretinde mühürlü çuvallara konularak Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu'na teslim edilecek.

Oy zarfları 4 Ağustos Pazartesi sabaha karşı diplomatik kuryeler ve parti temsilcileri nezaretinde Türkiye'ye gönderilecek.

Yurt dışındaki seçmenler, randevu aldığı ya da kendisi için belirlenen günde oy kullanamadığı takdirde 10 Ağustos'a kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.