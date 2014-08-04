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'Yurt dışında oy kullanmak için gerekli randevular seçenekli olmalı'

ABD'de bulunan Türk vatandaşları 6 eyalette oy kullandı. Oyların akıbeti hakkında bilgiler #GurbetinOyları hashtagi ile paylaşılıyor

04 Ağustos 2014 17:38

Işıl Öz

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri  sona erdi. ABD'de yaşayan Türk vatandaşları randevu sisteminin seçenekli olmaması nedeniyle oy kullanma işlemlerinde sorunlar yaşandığını belirtti.   

Boston, New York, DC ve LA’deki müşahitlerle iletişim sonrası yurt dışındaki seçmenlerin bir sonraki seçimler için ilettikleri ortak talebi şöyle özetleyebiliriz: 

“Sandıkların konsoloslukların olduğu noktalarda toplanmasından ise aynı sandık bölgesinde birçok bölgeye dağıtılmasını, en azından her eyalete bir sandık açılmasını talep ediyoruz. Böyle bir girişim lojistik zorluklar açısından bu sefer uygulanamasa da, her ne kadar randevu sistemi yığılmayı önlemek amacıyla düşünülmüş olsa bile, diğer bir talebimiz randevunun seçenekli olması yönünde. Kesin randevu gün ve saatini beklemeden oy verebilmeliyiz, ama randevusuz olana sırada bekleme ve oy verme hakkı verilmeli. Konsolosluk her ne kadar katılım az olsa da seçmenlik hakkı olan herkese hizmet verebilecek şekilde hazır olmak zorunda ve oy verme hizmetini düzenli bir şekilde sunmak sorumluluğu altında.”

Müşahitler, seçimlerin çok rahat ve sorunsuz geçtiğini, partiler arası dayanışma açısından da örnek olacak, çok güzel bir ortam yakaladıklarını söylediler. Yurtdışındaki oyların akıbeti hakkında Twitter’da #GurbetinOyları hashtagi ile bilgi paylaşan Türkiye’nin Oyları ve Gurbetin Oyları ortak ürünü olan projenin çok kişi tarafından ciddi bir yurttaş gazeteciliği olduğunu belirtiyor.

 ABD’deki temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı şöyle:

Washington: 1347 

Boston: 1024 

New York: 3890 

Houston: 1575 

Chicago: 1237 

Los Angeles: 1375 

 

HDP’den açıklama 

 

HDP Washington Temsilcisi Mehmet Yüksel, HDP olarak Boston, New York, DC, Chicago ve Toronto’da seçim için  çalışmalar yürüttüklerini fakat  YSK’nın müşahit kartlarını son hafta basmasından dolayı sadece Boston ve Toronto’da müşahit kartlarının ellerine ulaştığını söyledi. Yüksel, böylece diğer temsilciliklerde neden HDP’den bir müşahit olmadığına açıklık getirmiş oldu. 

ABD’den oyları Türkiye’ye ulaştırma kurulunda AKP ve CHP temsilcileri görev yapacak. ikisi memur, üçü de bir önceki seçimde en yüksek oyu almış parti temsilcileri olmak üzere  her kurul (sandık kurulu ve saklama-ulaştırma kurulu) beş kişiden oluşuyor. MHP temsilcisi, YSK tarafından temsilcinin atanmasında bir problem çıktığı için oyları ulaştırma kurulunda bulunamayacak.

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