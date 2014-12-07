Yurt dışında oy kullanmada 'randevu' sistemi kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2015 yılının haziran ayında yapılacak genel seçimlerde yurtdışında oy kullanacak seçmenler için uyguladığı randevu uygulamasını kaldırdı.

YSK, gelecek haziranda yapılacak milletvekili genel seçimleri için kritik bir karara imza attı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre yurtdışı seçmenlerin Köşk seçiminde ilk kez denenen randevuyla oy verme sisteminde yaşanan aksaklıkları dikkate alan YSK, önümüzdeki genel seçimlerde randevu sisteminin kaldırılmasına karar verdi. Önünüzdeki genel seçimde yurtdışı seçmenler konsolosluklarda randevu almaya gerek olmadan YSK'nın belirlediği takvimdeki sürede oy kullanabilecekler.

Konsolosluklarda 1-24 gün oy kullanılacak

YSK, yurtdışı seçmenlerin ülke bazında 1-24 gün süreyle esas olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarında randevu almadan oy kullanmalarını kararlaştırdı. Konsolosluk binası yüzde 100 yetersiz ise oy verme yeri kiralama yoluna gidilebilecek.

YSK Dışişleri ile çalıştı partilerden görüş aldı

İlk kez 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçiminde denenen yurtdışı seçmenlerin bulundukları ülkelerde, kiralanan yerlerde randevu alarak oy kullanmaları sisteminde yaşanan aksaklıklar YSK'yı harekete geçirmişti. YSK randevu sistemini masaya yatırdı ve Dışişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yaptı. Sİyasi partilerden de randevu sisteminin kaldırılması konusunda görüş istendi.

AKP: Kaldırılsın ya da esnek randevu sistemi gelsin

CHP randevu sistemi kaldırılsın şeklinde görüş bildirirken, Ak Parti ve Saadet Partisi "Randevu sistemi kaldırılabilir. Esnek randevu sistemi de uygulanabilir" şeklinde görüş bildirdi. YSK bugün randevu sistemi değerlendirdi. YSK oyçokluğu ile randevu sisteminin kaldırılmasını kararlaştırırken bir dizi önemli karar da aldı. Önümüzdeki genel seçimde konsolosluk seçmen listeleri esas alınacak. Ülkesine göre konsolosluklarda 1-24 gün oy kullanılacak.

Online oy kullanılacak

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun talebi üzerine YSK, konsolosluklarda YSK ile internet bağlantısı olmadan da oy kullanılıp sonra bu oyların işlenmesi uygulamasının da kaldırılmasına karar verdi. YSK kararına göre önümüzdeki seçimlerde mükerrer yazımın ve hataların önüne geçilmek üzere sadece YSK ile internet bağlantısı mevcutken seçmenler konsolosluklarda oy kullanabilecekler. Online olarak kullanılan oy sisteme işlenecek. İnternet bağlantısı yokken oy kullanılmayacak.

Randevu sistemi aksamıştı

İlk kez 10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 milyon 722 bin 981 seçmen bulundukları 126 ülke ve 190 temsilcilikte randevu alarak oy kullanmışlardı. Ancak, randevu sistemi yüzünden aksaklık yaşanmış ve seçime katılım çok düşük düzeyde gerçekleşmişti. Özellikle Almanya’da oy kullanılacak merkezlerin sınırlı olması, vatandaşların ülke içinde uzun seyahat etmelerini gerektirmiş ve birçok vatandaşın bu yüzden oy kullanamadığı savunulmuştu. YSK ile Almanya İçişleri Bakanlığı arasındaki görüşmelerden sonra sorunun çözümü için adım atıldı. Almanya’daki Türk seçmenler önümüzdeki genel seçimde 7 değil, 13 yerde oy kullanabilecekler. Böylece, en çok yurtdışı seçmenin yaşadığı Almanya’da, Türkiye ’nin temsilciliğinin bulunduğu her yerleşim yerinde Türk seçmenlerin sandığa giderek, oy vermeleri sağlandı.