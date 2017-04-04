Yurt dışında 609 bin seçmen oy kullandı

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 10 ülke ile gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 609 bin 75 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre, Lüksemburg ve Norveç'teki temsilciliklerde 566 bin 396 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapılarıyla diğer gümrük kapılarında ise 42 bin 679 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 609 bin 75 seçmen tercihini yaptı.

Almanya'da oy kullanma oranı yüzde 24,96

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 127 seçmenden şu ana kadar 357 bin 1'i oy kullandı. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranı yüzde 24,96 oldu.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 79 bin 725'i sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da tercihini kullananların sayısı da 40 bin 907'ye ulaştı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 7 bin 137'si sandık başına gitti.

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 12 bin 18'i oy verdi.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.