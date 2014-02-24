‘Yurt dışına kaçtı’ denilen S.D. 25 gün önce Türkiye’ye çağrılmış

Arzu Yıldız\Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan dinleme cihazıyla ilgili baş şüpheli olarak gösterilen S.D.’nin 25 gün önce Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın talimatıyla Türkiye’ye çağrıldığı ortaya çıktı. Bacanağı A.T. ile “yurt dışına kaçtığı” ileri sürülen S.D.’nin daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Pakistan’da görevlendirildiği, bir süredir de sağlık sorunları nedeniyle Almanya’da olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabah ve Takvim gazetelerinde Başbakan’ın ofisine dinleme cihazı yerleştirmekle suçlanan S.D.’nin yakınlarına “A.T. ile bacanak olduğum bilgisi dışında basında yer alan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır” dediği öğrenildi.

Diz ameliyatı için Almanya’da

S.D.’nin 2002 yılında İçişleri Bakanlığı izni ile ‘siyaset bilimleri’ üzerine doktora yapmak için ABD’ye gittiği belirtilirken Başbakanlık’taki görevinden sonra Urfa’ya gittiği, bir süre sonra da Pakistanlı polisleri eğitmek üzere Pakistan’da görevlendirildiği basına yansımıştı. S.D.’nin bu dönemde dizlerindeki çapraz bağlardan ameliyat olmak için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden izin alarak Almanya’ya gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, S.D.’nin ameliyat sonrasında yürümekte zorluk çekmesi nedeniyle altı aylık bir tedavi öngörülüyor.

‘Böcek için 15 polis ifade verdi’

Başbakan Erdoğan’ın Keçiören’deki ofisinde bulunan böcekle ilgili o dönem Başbakanlık’ta çalışan çoğunluğu rütbeli 15 polisin Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından ifadesinin alındığı kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, “İfade veren çoğu polis eve ve ofise direkt olarak kendilerinin girmediğini, teknik işlemlerden ve evden sorumlu görevlilerce kapının açıldığını belirtti.”

Kamera kayıtları iki günde bir siliniyor mu?

Adli kaynakların ileri sürdüğü iddialara göre, “Başbakan’ın ofisinin bulunduğu binada bulunan kameralara iki günlük kayıt yapılıyor ve kayıtların iki günde bir siliniyor. Bu yüzden olay tarihine ilişkin görüntüler bulunmuyor.”