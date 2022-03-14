Yurt dışına giden doktorlar için "Vatandaşlıktan çıkarılsınlar" diyen AKP'li belediye başkanı paylaşımını sildi, Tıp Bayramı'nı kutladı

AKP’li belediye başkanı Taner İşbir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için "Gidiyorlarsa gitsinler" demesi üzerine yurt dışına çıkan doktorların Türk vatandaşlığından çıkarılmasını istedi. İşbir tepkiler üzerine paylaşımını silerken, Tıp Bayramı'nı kutladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik sözlerinin ardından Çorum’un Ortaköy ilçesinin AKP’li belediye başkanı Taner İşbir de doktorları hedef aldı.

İşbir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu topraklarda doğup büyüyüp bu milletin parası ile ilim tahsil edeceksin doktor olacaksın 3 KRŞ fazla para için ülkeyi terk edeceksin bunlar Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.

AKP’li İşbir, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

14 Mart Tıp Bayramı için de bir mesaj yayınlayan İşbir, bu kez “Önce vatan önce Türk milleti diyen sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” diye yazdı.