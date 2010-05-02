'Yurt dışına çıkma yasağıyla' ilgili maddeye 335 kabul oyu

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa'nın "seyahat hürriyeti" başlıklı 23. maddesiyle ilgili ''vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilecek'' değişikliğini içeren 3. madde 335 oyla kabul edildi. Değişiklikler ilgili yapılan gizli oylamaya ilk turda olduğu gibi CHP, BDP ve DSP katılamazken, CHP'li Ahmet Küçük oylamalar sırasında pusula ve zarf dağıtan katip üyeler ve görevlilerin arkasında ayakta durduğu gözlemlendi. CHP'li Canan Arıtman'ın oylama esnasında fotoğraf çekmesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli bu duruma dikkat çekti. TBMM Başkanı Şahin de bunun üzerine, "Ben de gözlemliyorum. Belki hatıra olsun diye çekiyordur" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin 4. maddesinin görüşmelerine geçildi.





Genel Kurulda gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 335 kabul, 71 ret oyu kullanıldı; 1 oy da boş çıktı.





Madde, Anayasanın ''Seyahat Hürriyeti'' başlıklı 23. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, ''vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilecek.''





Birinci turda, 3. maddenin gizli oylamasına 408 milletvekili katılmış; oylamada 337 kabul, 71 ret oyu kullanılmıştı.





TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, gizli oylama sonuçlarının açıklanmasından sonra birleşime 40 dakika ara verdi.







'Eşitlikle' ilgili maddeye 332 kabul oyu







TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesi 75 ret oyuna karşı 332 oyla kabul edildi. Genel Kurulda gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 332 kabul, 75 ret oyu kullanıldı; 1 milletvekili de çekimser kaldı.





Teklifin, Anayasa'nın 10. maddesinde değişiklik yapan 1. maddesine göre, kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak tedbirler, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacak. Çocuklar, yaşlılar ve özürlülerle, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.





Birinci turda, bu maddenin gizli oylamasına 407 milletvekili katılmış; oylamada 336 kabul, 70 ret oyu kullanılmış ve 1 oy da geçersiz sayılmıştı.







'Özel hayatın gizliliği'yla ilgili değişiklik 334 oyla kabul edildi







Anayasa değişikliği teklifinin 2. maddesi de 72 ret oyuna karşı 334 oyla kabul edildi.





Maddeyle, Anayasa'nın ''Özel Hayatın Gizliliği'' başlıklı 20. maddesine, ''Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir'' hükmü ekleniyor.





Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmelerinde maddeler üzerinde konuşma olmayacak. Ancak, maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleriyle ilgili konuşma yapılabilecek. İkinci turda, maddelerin yanı sıra teklifin tümüyle birlikte 31 gizli oylama yapılacak.





Teklifin kabulü, bu turda yapılacak oylamalarda, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (330) ile mümkün oluyor.





CHP'li Arıtman'dan oylama sırasında fotoğraf





Gizli oylamaya CHP, BDP ve DSP'li milletvekilleri ilk turda olduğu gibi katılmadı. BDP milletvekilleri oylama sırasında Genel Kurul dışına çıktı.





Oylama sırasında bazı milletvekilleri oy pusula ve zarflarının dağıtıldığı Bakanlar Kurulu ve Komisyon sıralarının arkasında gruplaştı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bu milletvekillerinden yerlerine oturmalarını istedi, idare amirlerini göreve çağırdı.





TBMM İdare Amiri ve CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, oylama boyunca Bakanlar Kurulu sıralarından pusula ve zarf dağıtan katip üyeler ve görevlilerin arkasında ayakta durdu.





Bazı milletvekillerinin ise BDP sıralarına oturarak, komisyon sıralarından pusula ve zarf dağıtan katip ve görevlilerinin işlemlerini gözlemledikleri görüldü.





AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin bu milletvekillerinden CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın cep telefonuyla fotoğraf çektiğini belirtmesi üzerine, TBMM Başkanı Şahin, "Ben de gözlemliyorum. Belki hatıra olsun diye çekiyordur'' dedi.





Oylama sırasında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul'da bulundu. Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra Genel Kurul salonundan çıkarken, Baykal, milletvekilleri ile sohbet etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise sırasının gelmesine kısa süre kala Genel Kurula geldi, oyunu kullandıktan sonra ise ayrıldı.





İlk turda oylamalara katılmayan Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz da oy kullandı.





Katip üyeler oylama için milletvekillerinin adlarını ilk turda olduğundan daha uzun aralıklarla anons etti.