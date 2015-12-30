Yurt dışına çıkışta 25 bin lirayı aşan nakit ya da kredi kartı için beyan zorunluluğu

25,000 lira, 10,000 Avro veya eşiti dövizi aşan para veya TL ile ödemeyi sağlayan belgeyle yurt dışına çıkışlarda gümrük idarelerine beyanda bulunulacak.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen yeni fıkraya göre, “Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.”

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ “Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler”i şöyle sıralıyor: “Türk parası ile ödemede bulunmayı sağlayan ticari ve adi senetler, kredi mektubu, kredi kartı, seyahat çekleri, havale, mektup gibi her türlü belge ve vasıtaları.” Bu tanım uyarınca limiti 25 bin TL’yi aşan kredi kartları için de yurt dışı çıkışlarda beyan zorunluluğu gelmiş oluyor.

Yapılan diğer değişiklikler uyarınca, yolcu, beraberinde 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışı yapıyorsa gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunacak.

Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankası’na bildirecekler.

Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Bankası’na bildirecekler.

Beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alacak ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek. Ayrıca, gümrük idarelerince Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacak.

Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi veya ayni sermaye ihracını takip eden üç ay içinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığı'na gönderecekler.

Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler ise her takvim yılını takip eden üç ay içinde Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığı'na gönderecekler.