Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Murat Hazinedar: Bir değil bin Murat feda olsun devletime

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Bir değil bin Murat feda olsun devletime" dedi.

Pasaport Şube Müdürlüğü'nce pasaportuna tahdit konulan Hazinedar'ın sınır kapıları ve havalimanlarından yurt dışına çıkışının engelleneceği bildirildi.

Yurtdışına çıkış yasağı konulan Murat Hazinedar, dün 'Demokrasi Nöbeti’ne katıldı. Beşiktaş Meydanı’ndaki demokrasi nöbetinde konuşan Murat Hazinedar, "Ben Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin çocuğuyum. Büyük dedem ordu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucusu ve ilk başkanı benim dedem Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurucusu ve ilk başkanı. Ben böyle bir aileden geliyorum. Hep ülkesine, devletine, milletine değerlerine bağlı ve saygılı bir aileden, geçmişten geliyorum. Hani derler ya 7 göbek arkamıza baksalar bir tane yanlış bulamazlar" dedi.

"Bu temizleme operasyonu

muhakkak başarıya ulaşmalı "

Hazinedar şöyle devam etti:

"Demokrasiye, darbelere karşı demokrasiden yana bir tavır aldık. 15 Temmuz’dan itibaren Türkiye’de çok şükür ki başarısız olan darbe girişimine karşı o girişimi yapanların bütün noktalarına inlerine girilmeye çalışılıyor. O darbe girişimini yapan her kim olursa olsun. Ondan bunun hesabı sorulmaya çalışılıyor. Aslında bu çok önemli, Bir temiz eller, temiz devlet yaratma.. Yani bugün devlet kirletilmiş... Bu sahnede şunu da söyledim. İlk mitingimizdi. Özellikle CHP’li ve MHP’li kardeşlerime. ’Ne olur dedim nasıl kirletildi demeden biz kirletiliyor diye haykırdığımız halde bugün niye kirletildi, nasıl kirletildi demeden önce devletin temizlenmesine destek olmalıyız. O hesap sonra dedim. Önce devletimizle hükümetimizle samimi olarak içten bir şekilde bu temizlik operasyonunu desteklemeliyiz. Bunun içinde elbette hatalar yapılabilir, eksikler olabilir. Ama bu temizleme operasyonu muhakkak başarıya ulaşmalı. Bu bizim için, ülkemiz için önemli. Yoksa bu Ak Parti, CHP meselesi, MHP meselesi değil. Bu bir millet meselesidir, devlet meselesidir.

Hazinedar, "Bu temizlik operasyonunun kirletmeye kalkanlar olabilir. Bu kirletmenin aracısı yada hedeflerinden biri ben olabilirim. Bir Murat değil bin Murat feda olsun devletime. Orada 240 şehit kardeşimin yanında bizim bu noktada mağdur olmamızın, mağduriyetimizin hiçbir önemi yok. Ama Allah şahidimdir ki tek bir dileğim var. Şu evladım yanımda biricik evladım. Ona lekelenmemiş bir soyadı, aynen babamın dedemin bıraktığı gibi bir soyadı bırakmaktır. Bu kirletmeye karşı önce Allahıma sonrada demokrasiye ve halkıma onan inancımı hep muhafaza edeceğim. Bu duygularla demokrasi nöbetlerimizin son gününde en büyüğünde yarın buluşmak üzere hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" dedi.